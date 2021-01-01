Вакцинация после COVID-19 снижает риск повторного заражения более чем в два раза

«Я уже перенес коронавирус и у меня высокий уровень антител. Есть ли необходимость прививаться?» — этот вопрос задают миллионы пациентов сейчас. Новое исследование, проведенное Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) дает убедительный ответ.Это не первое исследование подобного рода: так, в июне специалисты Кливлендской клиники опубликовали данные пятимесячного наблюдения за группами привитых, непривитых и тех, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, но не получил вакцину. Самые лучшие показатели были среди переболевших: несмотря на отсутствие прививки, никто из них не заразился повторно. Однако исследование проводилось до широкого распространения «индийского» варианта дельта SARS-CoV-2, который более устойчив в антительному иммунному ответу. Как и в России, сегодня этот вариант стал доминирующим на территории США.В новом исследовании приняли участие 738 жителей штата Кентукки, которые перенесли COVID-19 в прошлом году. Из них 246 снова получили положительный ПЦР-тест в период с мая по июль 2021 года. В группу контроля эксперты CDC включили 492 пациента, которые впервые заразились в тот же период. Участников в обеих группах подбирали таким образом, чтобы у них были сопоставимые данные по полу, возрасту и сопутствующим заболеваниям. Затем ученые сравнили их показатели с показателями заболеваемости и вакцинации в Кентукки.Отсутствие вакцинации было связано с 2,34-кратным увеличением вероятности повторного заражения новыми вариантами по сравнению с полностью привитыми. Среди пациентов со случаями заболевания 20,3% были привиты по сравнению с 34,3% среди контрольной группы. Примечательно, что частичная вакцинация, то есть получение только одного компонента препарата, не оказала существенного влияния на снижение этого риска.Ученые отметили, что это исследование носит наблюдательный характер, то есть не дает четких доказательств причинно-следственной связи. Кроме того, у авторов не было данных для сравнения тяжести симптомов в разных группах. Однако полученные результаты подтверждают более ранние выводы о том, что вакцинация дает дополнительную защиту от заражения даже тем, кто уже перенес инфекцию и имеет иммунитет к SARS-CoV-2.«Это реальное эпидемиологическое исследование, показавшее, что среди людей, которые ранее уже болели COVID-19, те, кто были вакцинированы, имели более низкие шансы на повторное заражение», — заявили эксперты CDC.