Инфекционист озвучил возможный сценарий развития пандемии

Энтони Фаучи, главный инфекционист США, рассказал каким может быть сценарий развития пандемии covid-19 на ближайшие полгода.Так, по словам эксперта, в ближайшем будущем высока вероятность появления устойчивого к вакцинам штамма инфекции. Он пояснил, что в случае медленных темпов вакцинации по всему миру, скорее всего вялотекущее инфицирование, которое наблюдается сейчас, продолжиться в осенние месяцы, пока не перейдет и на период зимы. В холодное же время года вирус может наложиться на грипп, и не исключено, что это спровоцирует новую мутацию.«Есть твердое убеждение: вирус не может мутировать, если он не воспроизводится. Если вы позволяете вирусу свободно и на постоянной основе воспроизводиться в обществе, то он будет мутировать», — говорит Фаучи.