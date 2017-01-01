Аэробные упражнения помогают бороться с резистентной гипертонией

Новое исследование, представленное в журнале JAMA Cardiology, предполагает, что аэробные упражнения могут помочь снизить артериальное давление у пациентов с плохо поддающейся лечению гипертонией.Рандомизированное контролируемое клиническое исследование показало, что пациенты с резистентной гипертензией, которым была назначена программа аэробных тренировок средней интенсивности, имели более низкое давление по сравнению с пациентами, лечившимся по стандартной программе, без спорта.«Аэробные упражнения были безопасными и ассоциировались со значительным и клинически значимым снижением давления, измеряемого днем, у врача или в течение суток», - рассказывает доктор Фернандо Рибейро из Университета Авейру в Португалии.В исследование были включены 53 пациента в возрасте от 40 до 75 лет с диагнозом «резистентная гипертензия». С марта 2017 года по декабрь 2019 года пациентов распределили на 12-недельную программу аэробных тренировок, включающую три 40-минутных занятия в неделю в дополнение к обычному уходу. Для пациентов в группе упражнений давление снизилось на 5-8 мм рт.ст..