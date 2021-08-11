4 упражнения, чтобы успокоиться

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Как научиться спокойнее относиться к событиям, которые пугают своей неизбежностью, и перестать постоянно тревожиться?Предлагаем попробовать техники, которые советуют психологи.1. СОЗДАТЬ В СЕБЕ ПУСТОТУ«Попробуйте сконцентрироваться на том, что происходит с вами «здесь и сейчас». Это поможет обрести душевное равновесие, перестать бесконечно анализировать прошлое и выстраивать туманное будущее», — предлагает гештальт-терапевт Мария Андреева.Мне нравится эта идея. Поэтому дома я принимаюсь за упражнение, которое поможет остановить поток мыслей: мой мозг сможет наконец отдохнуть! Я беру красивый камешек из коллекции, собранной на морском берегу, ухожу в свою комнату и плотно закрываю дверь.Сначала я пытаюсь расслабиться: спокойно дышу носом, выпрямляю спину, опускаю плечи, руки, стараюсь не напрягать шею. Чтобы расслабить мышцы лица, я делаю гримасы. В голове проносятся ставшие уже привычными мысли, но я стараюсь не зацикливаться на них.Сейчас мне нужно сосредоточиться на трех уровнях: телесном (расслабить мышцы — и, кажется, это уже получается), умственном (похоже, слишком тяжелых мыслей у меня сейчас нет) и эмоциональном (тревога не уходит, но давит вроде бы не так сильно). Попробую описать свое состояние: тревожность расплывается…Я чувствую приятную легкость внутри: полностью осознаю свои ощущения, но при этом у меня нет эмоций и мыслейВторой этап: я беру камешек и внимательно его рассматриваю. Я пытаюсь полностью сконцентрироваться на нем, разглядеть его цвет, форму, оценить вес, размер.Мне важны не только зрительные впечатления, но и тактильные ощущения: я ощупываю все его неровности, границы, контуры. Замечаю, как он ласково теплеет в моих руках, какая у него гладкая, отшлифованная водой поверхность…Через несколько минут я снова задаю себе вопрос: что-то изменилось в моем состоянии, как сейчас я могу его описать? Мне кажется, я чувствую приятную легкость внутри себя: я полностью осознаю свои ощущения, но при этом у меня нет эмоций и мыслей. Что ж, надо тренироваться и дальше, чтобы приобрести привычку «находиться внутри своих ощущений».2. ПОСМОТРЕТЬ СТРАХУ В ГЛАЗА«Страхи возникают, когда мы не хотим на что-то смотреть, — рассказывает экзистенциальный психотерапевт Светлана Кривцова. — Страх, как компас, указывает, на что я должен обратить внимание, чтобы моя жизнь стала лучше.Именно поэтому за страхами нужно идти, смотреть им в глаза, хотя это непросто». Но страхи не выдерживают пристального взгляда.Мне кажется, я готова остаться наедине со своими переживаниями и рассмотреть их. Чего я боюсь? С чем связан мой самый сильный страх? Что произойдет, если случится то, чего я боюсь? Смогу ли я тогда еще что-нибудь сделать? Если да, то что?Я спускаюсь по ступенькам в глубокую пещеру, на дне которой покоится мой самый главный страхО, эта исследовательская работа оказывается еще сложнее, чем я себе представляла! Мне приходится уйти с головой в омут своих терзаний, потому что ходить вокруг страха на безопасном расстоянии (как обычно мы делаем, потому что нам очень страшно смотреть в его сторону) уже не получается.Мне кажется, что я спускаюсь по ступенькам в глубокую пещеру, на дне которой покоится мой самый главный страх и до которого мне обязательно нужно добраться… Но одновременно с этим я понимаю, что у меня не перехватывает дыхание, как раньше, а страх теряет свою густоту и насыщенность…Вместо этого мне становится очень-очень грустно… Оттого, что рядом не будет того, кого я так люблю, того, кто так важен и ценен для меня. И все же мне становится теплее, оцепенение понемногу проходит.3. ОПРЕДЕЛИТЬ СВОИ ИСТИННЫЕ ЖЕЛАНИЯ«Даже когда эмоции захлестывают, от ситуации можно отстраниться, — уверен психотерапевт, специалист по нейролингвистическому программированию Ален Лозье. — Это позволит найти ответ на вопрос: «Чего вы действительно хотите?»Его слова вызывают у меня грустную улыбку. Конечно же, я, как все матери, хочу только самого лучшего для своего сына! И все же я послушно следую инструкциям.Расставляю в гостиной три стула: один для матери, другой для сына, третий — для стороннего наблюдателя. Сажусь на стул матери, то есть на свой, и громко говорю о том, что чувствую: «Меня тревожат и огорчают мысли о скорой разлуке. Я боюсь, что мой сын еще недостаточно взрослый, чтобы жить самостоятельно.Мне бы хотелось видеть его чаще, ощущать его, дышать с ним одним воздухом… Расстояние в тысячи километров — это слишком много для меня… Но я также хочу, чтобы мой сын нашел себя, свое место в жизни, был интересным, образованным человеком…»Я снова хожу по комнате, и воображаемая волна смывает с меня все мысли и ощущенияВыговорившись, я принимаюсь ходить по комнате, представляя, что преодолеваю тугую морскую волну, которая смывает все, что я только что ощутила: это помогает мне успокоиться.После я сажусь на стул сына и «надеваю» на себя все, что о нем знаю, его возраст, привычки... И начинаю говорить то, что, наверное, сказал бы он: «Я понимаю, что моим близким будет меня не хватать, что они будут скучать, переживать, беспокоиться…Но мне хочется узнать себя, научиться новому, начать жить по-другому, по-своему. Я хочу попробовать. Я чувствую, что уже могу жить независимо от родителей. Ну а если возникнут проблемы, я всегда смогу вернуться!»После слов сына я снова хожу по комнате, и воображаемая волна смывает с меня все мысли и ощущения. И вот на стуле, предназначенном для стороннего наблюдателя, сидит совсем другой человек: я чувствую себя спокойной, мудрой женщиной.После этого упражнения я чувствую себя одновременно усталой и успокоеннойОна говорит: «Я вижу перед собой молодого человека, который любит своих близких, привязан к семье, но одновременно с этим он нуждается в самостоятельности. Его мать хорошо понимает, что ее сыну необходим новый опыт. Да она и не отпустила бы его, если бы считала, что он не готов к самостоятельной жизни! И все же ее очень огорчает мысль о разлуке».Вернувшись на стул матери, я пересказываю то, что только что слышала: «Будущее сына зависит от его образования, жизненного опыта. Разве мне не хочется, чтобы он состоялся? Значит, мне просто надо больше доверять ему. Даже если между нами будут тысячи километров, я не перестану быть ему матерью».Эта фраза кажется мне настолько правильной и одновременно настолько горькой, что мой голос срывается, когда я ее произношу. После этого упражнения я чувствую себя одновременно усталой и успокоенной — мне нужно больше доверять сыну.4. НАСТРОИТЬСЯ НА ПОЗИТИВНЫЙ ЛАД«Важно учиться видеть больше хорошего, нежели плохого, — подчеркивает психотерапевт Екатерина Кадиева. — Если мы перестанем тратить силы на преодоление негатива, мы сохраним их для того, чтобы действовать.И сможем преодолеть главное препятствие на пути к внутреннему благополучию — чувство страха во всех его формах: перед другими людьми или самим собой, перед неясным будущим или возможной неудачей».Я понимаю: чем позитивнее будет мой настрой, тем легче наш сын переживет отъезд и начало новой жизниЯ делаю решительный шаг и прибегаю к визуализации — стараюсь наглядно представить себе самый благоприятный результат, к которому обязательно приведут предстоящие перемены. Я понимаю: чем позитивнее будет мой настрой, тем легче наш сын переживет отъезд и начало новой жизни. А для этого я готова на многое…Я погружаюсь в свое любимое кресло, вытягиваю ноги, вспоминаю приемы релаксации, которые уже использовала, стараясь почувствовать в себе пустоту. Закрываю глаза и представляю себе своего сына и его новую жизнь...Перед глазами появляется приятная картина: вот он идет на учебу вместе со своими новыми друзьями. Вот спешит на музыкальную репетицию — он обожает музыку. Я вижу, что он доволен, улыбается, шутит…«Свет и тепло, которые идут от меня, защитят его везде и всегда»И я тоже начинаю улыбаться, настолько меня радует и успокаивает эта картина. Мне кажется, что от меня к нему идет луч света — широкая золотистая лента, которая связывает нас, независимо от того, где мы находимся.В глазах щиплет от слез, но я говорю: «Свет и тепло, которые идут от меня, защитят его везде и всегда». Я повторяю эту фразу несколько раз, как мантру, которая — я это знаю — мне еще пригодится…