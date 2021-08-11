Постковидный синдром угрожает почти всем
Большинство пациентов, перенёсших коронавирус в умеренной или средней форме, сталкиваются с постковидным синдромом в виде таких симптомов, как одышка и спутанность сознания. Исследование показало, что они сохраняются и через месяц после первого положительного теста на коронавирус. Двое из каждых трёх пациентов с положительным тестом не госпитализировались для лечения коронавируса, поскольку их состояние здоровья не вызывало серьезных опасений. Но теперь оказывается, что подавляющее большинство из них впоследствии страдает от затяжного коронавируса.
К числу наиболее распространенных симптомов постковидного синдрома относят усталость, одышку, спутанность сознания, а также стресс или тревожное расстройство. Исследователи из Университета Аризоны полагают, что полученные ими выводы демонстрируют возможность сталкиваться с синдромом не только тяжелых пациентов с коронавирусом, но и тех, кто считал себя счастливчиками и перенес ковид в относительно легкой форме.
Постковидный синдром включает множество проявлений, включая длительную потерю вкуса и запаха, а также сенсорные нарушения. Причина этого состояния остается неизвестной, сейчас проходит сразу несколько исследований, которые оценивают его долгосрочное воздействие на здоровье. Согласно некоторым теориям о происхождении постковидного синдрома, коронавирус изначально может нанести повреждения каким-то нервным сигнальным путям в организме, что и провоцирует эти недомогания.
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