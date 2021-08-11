Постковидный синдром угрожает почти всем

Две трети пациентов, которые перенесли коронавирус в умеренной или средней форме, впоследствии страдают от постковидного синдрома. Они сталкиваются с одышкой и спутанностью сознания на протяжении более месяца после диагноза.Большинство пациентов, перенёсших коронавирус в умеренной или средней форме, сталкиваются с постковидным синдромом в виде таких симптомов, как одышка и спутанность сознания. Исследование показало, что они сохраняются и через месяц после первого положительного теста на коронавирус. Двое из каждых трёх пациентов с положительным тестом не госпитализировались для лечения коронавируса, поскольку их состояние здоровья не вызывало серьезных опасений. Но теперь оказывается, что подавляющее большинство из них впоследствии страдает от затяжного коронавируса.К числу наиболее распространенных симптомов постковидного синдрома относят усталость, одышку, спутанность сознания, а также стресс или тревожное расстройство. Исследователи из Университета Аризоны полагают, что полученные ими выводы демонстрируют возможность сталкиваться с синдромом не только тяжелых пациентов с коронавирусом, но и тех, кто считал себя счастливчиками и перенес ковид в относительно легкой форме.Постковидный синдром включает множество проявлений, включая длительную потерю вкуса и запаха, а также сенсорные нарушения. Причина этого состояния остается неизвестной, сейчас проходит сразу несколько исследований, которые оценивают его долгосрочное воздействие на здоровье. Согласно некоторым теориям о происхождении постковидного синдрома, коронавирус изначально может нанести повреждения каким-то нервным сигнальным путям в организме, что и провоцирует эти недомогания.