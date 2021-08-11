Ученые назвали фрукт, снижающий риск сердечного приступа

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Бананы богаты калием.Для здоровья сердца нужно употреблять достаточное количество калия, например, ежедневно питаться бананами.Исследователи из Университета Алабамы провели эксперимент с мышами, у которых был высокий риск сердечных заболеваний. Грызунов разбили на три группы. Одним давали мало калия, другим – норму, третьим – высокую дозу. Оказалось, что у тех мышей, которые сидели на низкокалиевой диете, артерии заметно сузились и затвердели.У мышей, получавших высокую дозу калия, артерии вскоре стали эластичными и здоровыми. Работа сердечнососудистой системы мыши во многом напоминает человеческую. Поэтому ученые пришли к выводу, что калий – жизненно важный минерал, который помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты у людей.Однако не стоит забывать, что чересчур большое количество калия в рационе приводит к побочным действиям – вызывает боли в животе, тошноту и диарею.Суточная доза калия для взрослого здорового человека составляет примерно 3500 мг. Четверть этой дозы можно получить, съев в течение дня 2 банана. Кроме того, калием богаты такие продукты: картофель, брокколи, проростки пшеницы, семена, рыба и домашняя птица.