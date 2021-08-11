Предсказать сердечный приступ можно за четыре недели до события

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Остановка сердца может привести к смерти человека за считанные минуты. Долгое время считалось, что она наступает внезапно, однако исследования показывают, что сигналы о предстоящей проблеме могут появиться за месяц до сердечно-сосудистого события.Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine, изучало 839 пациентов в возрасте от 35 до 65 лет. Ученые собрали информацию о пациентах за четыре недели до события, чтобы определить были ли предупреждающие звоночки. Они также поговорили с членами семьи и друзьями пациентов и ознакомились с их медицинскими записями.Исследователи обнаружили, что 51 процент пациентов имели предупреждающие симптомы за четыре недели до приступа. При этом 93% подчеркнули, что они повторялись за сутки до остановки сердца.Среди ранних признаков пациенты выделили боль в груди (типичная или атипичная), затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, внезапное падение артериального давления или потеря сознания, а также боль в животе, тошноту или рвоту, боль в спине. Наиболее частыми были периодическая боль в груди (46,3%) и одышка (18,1%).