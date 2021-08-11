Симптомы деменции: 6 ранних признаков, которые нельзя игнорировать
Существует еще пять распространенных типов деменции: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция и смешанная деменция.
Dementia UK перечислила ранние симптомы деменции:
проблемы с памятью, особенно запоминание недавних событий
растущее замешательство
пониженная концентрация
изменения личности или поведения
апатия и отстранение или депрессия
потеря способности выполнять повседневные задачи
Во время теста на деменцию терапевт попросит вас описать симптомы и их начало, а также назначить анализы крови и, возможно, сканирование мозга.
Врач может также задать несколько вопросов для проверки когнитивных способностей, например:
укажите, какой сегодня день, число и год
назовите некоторые общие предметы, по картинкам или в качестве ответов на вопросы
запоминать и повторять элементы, чтобы проверить концентрацию и кратковременную память
завершить рисунок
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу вышеперечисленных симптомов, обратитесь к терапевту. Точно так же, если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов у члена семьи или друга, поговорите с ними о записи к врачу.
Есть и другие состояния, которые могут вызывать симптомы, похожие на слабоумие, такие как депрессия, дефицит B-12 и даже инфекция.
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