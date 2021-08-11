Симптомы деменции: 6 ранних признаков, которые нельзя игнорировать

Деменция - разрушительное заболевание, поражающее мозг и вызывающее ряд физических и психических симптомов. Статистические данные Национальной службы здравоохранения США показывают, что каждый 14 человек в возрасте старше 65 лет страдает деменцией, причем этим заболеванием страдает каждый шестой человек в возрасте старше 80 лет.Существует еще пять распространенных типов деменции: болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция и смешанная деменция.Dementia UK перечислила ранние симптомы деменции:проблемы с памятью, особенно запоминание недавних событийрастущее замешательствопониженная концентрацияизменения личности или поведенияапатия и отстранение или депрессияпотеря способности выполнять повседневные задачиВо время теста на деменцию терапевт попросит вас описать симптомы и их начало, а также назначить анализы крови и, возможно, сканирование мозга.Врач может также задать несколько вопросов для проверки когнитивных способностей, например:укажите, какой сегодня день, число и годназовите некоторые общие предметы, по картинкам или в качестве ответов на вопросызапоминать и повторять элементы, чтобы проверить концентрацию и кратковременную памятьзавершить рисунокЕсли у вас есть какие-либо опасения по поводу вышеперечисленных симптомов, обратитесь к терапевту. Точно так же, если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных симптомов у члена семьи или друга, поговорите с ними о записи к врачу.Есть и другие состояния, которые могут вызывать симптомы, похожие на слабоумие, такие как депрессия, дефицит B-12 и даже инфекция.