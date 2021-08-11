Как восстановить речь после инсульта

Чаще всего последствием перенесенного инсульта становится полная или частичная потеря способности говорить. Как восстановить функции речевого аппарата, рассказали специалисты.В медицине такие последствия инсульта называют афазией. Важно понимать, что несмотря на сложности с речью, чтением, письмом и пониманием интеллект человека не страдает. Поэтому возобновление этих навыков возможно, но для каждого отдельного случая определяются разные временные рамки.Так, скорость реабилитации зависит от тяжести заболевания, объемы повреждений участков мозга, возраст и общее состояние здоровья человека. Кроме того, важно не откладывать работу по восстановлению в долгий ящик, чем скорее приступить к восстановлению, тем больше шансов на успех.Первое, что необходимо сделать - обратиться к логопеду, специализирующемуся на работе с взрослыми. Специалист составляет программу реабилитации в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.Важную роль играет и поведение окружающих, перенесшего инсульт человека. Прежде всего, они должны набраться терпения, не злиться и не раздражаться в общении, не пытаться заканчивать фразы или слова. Специалисты рекомендуют играть в настольные игры и как можно больше общаться с таким человеком, используя при этом простые выражения.