Как пережить жару: 10 небанальных советов

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Рекомендации врача Бориса Скачко точно не дадут вам "сгореть"520 — именно столько советов в новой книге Бориса Скачко "Как пережить жару — 2". Она совсем недавно увидела свет и является дополненной версией первой книги "Как пережить жару", опубликованной год назад. Автор этих мини-энциклопедий выбрал из 520 самые главные советы и поделился ими с журналистами. Эти рекомендации точно не дадут вам сгореть. Читайте — август обещает быть самым жарким!Спокойствие, только спокойствиеСвою книгу "Как пережить жару — 2" я начинаю с того, что в зной очень важно находиться в эмоциональном комфорте. Йоги в жаркой Индии не просто так сидят в позе лотоса. Это самое эргономичное положение тела, в котором все мышцы расслаблены. А ведь каждая мышца — это печка. Когда мы эмоционально напряжены, мышцы тоже напряжены. А когда мышца находится в тонусе, выделяется тепло. Поэтому, если перед вами уезжает маршрутка, не надо нервничать и догонять ее. Побежите — образуется тепло, начнется процесс охлаждения за счет потоотделения, будете терять воду. Расслабьтесь и напомните себе фразу Карлсона: "Спокойствие, только спокойствие".Одеваемся, как жители жарких странКогда вы приезжаете в Египет, Эмираты, обращали внимание на то, как одеты местные жители? Все, что можно закрыть одеждой, у них закрыто от палящих лучей солнца. При этом верхняя одежда у них свободная, а нательная — обязательно из натуральных материалов — прилегает к телу. Благодаря такому "термосу" образуется свой микроклимат, и человек не теряет воду.Обязательно — очкиНе забываем о солнцезащитных очках и широкополой шляпе. Они не только защищают глаза от солнца, но и поддерживают активность мозга на оптимальном уровне. Чем больше солнца, тем мозг активнее работает, тем человек быстрее нагревается.Забудьте о высоких каблукахКогда стопа зафиксирована, то нет возможности работать икроножным мышцам. А они должны работать, чтобы качать кровь из самых дальних участков сердца. Чтобы запустить этот "насос", надо, чтобы стопа сделала толчок, а это невозможно, когда вы в обуви на высоком каблуке. Максимальная высота каблука в жару — 2–4 см.Осторожно, кондиционерЕсли на улице температура воздуха выше 30 градусов, не ставьте кондиционер на 18 градусов. Чем больше контраст температур, тем тяжелее организму. Кроме того, кондиционеры охлаждают за счет того, что убирают воду. В итоге в помещении получается еще более сухой воздух, чем во время работы центрального отопления.Не дайте себе засохнутьНе допускайте чувство жажды, потому что при этом происходит износ сердечной мышцы. Особенно нужно контролировать этот момент людям в возрасте. Для них жара уже начинается тогда, когда градусник показывает выше 18 градусов.Только важно пить не обычную воду, а различные жидкости: компоты, морсы, домашние лимонады, лимонную воду, квас и т. д. Потому что в жару тяжело высчитать, сколько необходимо выпить обычной воды. Мало ее — кровь стала густой, нагрузка на сердце выросла. Много воды — снова-таки возрастает нагрузка на сердце. С компотами и тому подобными напитками все проще. Они представляют собой не свободную, а связанную воду, которая лучше доходит до клетки, лучше усваивается.Важно, чтобы жидкости не были слишком холодными. Потому что, когда мы пьем холодное, происходит спазм сосудов, ухудшается кровообращение, а значит, и местный иммунитет. Поэтому "поднимают голову" бактерии, которые до поры до времени "дремали". В итоге можно заработать фарингит, ларингит, и даже ангину. Холодное можно пить так: взяли в рот порцию воды, чуть подержали там, погрели, а потом уже глотаете.В идеале в жару пить нужно теплое — такой температуры, как мама дает младенцу жидкость для питья. Приложили к запястью — не холодно, не горячо — отлично. Горячее пить не стоит, потому что кровь согреется, человек вспотеет и охладится. Вроде как, хорошо. Но дело в том, что с потом мы теряем воду, и если в организме был ее недостаток, то может быть плохо.Как пить чай и кофе в жаруА как же жители Узбекистана, которые постоянно гоняют чаи в чайхане? Во-первых, они пьют много чая. Поэтому у них точно нет недостатка жидкости. Во-вторых, они никуда не торопятся. Они сидят и спокойно разговаривают. В чае много кофеина, он активирует работу мозга, что хорошо для беседы. При этом важно никуда не бежать, потому что при большом количестве кофеина физические нагрузки противопоказаны, иначе будет изнашиваться сердечная мышца.Еще одни любители кофеина в жару — арабы. Например, в Эмиратах любимый напиток — кофе с кардамоном и финиками. Сухофрукты питают сердечную мышцу, а кардамон нейтрализует действие кофеина на сердечную мышцу. При этом кофеин бодрит, что важно в жару. Но обратите внимание: кофе в арабских странах подают в кофейниках. Он там не концентрированный, не очень крепкий. При этом пьют его не на бегу, а во время отдыха. Это важное условие безопасного употребления кофеина в жару.Еще одно условие — нужно измерить свой пульс до того, как вы выпили чашечку кофе, и после. Если пульс изменился на 5–10 ударов, не страшно. Если же больше, это означает, что сердце слабое. Оно после порции кофеина усиливает кровообращение не за счет силы сокращений, а за счет их частоты. Поэтому в таком случае от кофеина лучше отказаться.Как правильно охлаждатьсяЕсли вы почувствовали, что перегрелись, не надо поливать себя водой из бутылки или окунаться в фонтан. Потому что когда одежда влажная, в разы увеличиваются потери воды нашего организма. Нужно найти холодную бутылку воды, благо киоски сейчас на каждом шагу, и приложить ее к локтевым сгибам или под колени. Там сосуды находятся близко к поверхности кожи, а значит, кровь быстрее охладится и уже более прохладная побежит по телу, принося долгожданное охлаждение. К шее холодную бутылку лучше не прикладывать. Потому что есть риск переохладить начальные отделы органов дыхания и вызвать ангину.Тревожные звоночкиЕсли у вас в жару появились темные круги под глазами — это означает, что у вас густая кровь, не хватает жидкости. Срочно выпейте узвар. Еще о нехватке жидкости говорят сухие губы и отсутствие мочеиспускания после того, как вы выпили чаю. Ведь этот напиток обладает мочегонным эффектом. Обращайте внимание на цвет и количество мочи. В день ее должно выделяться не менее полулитра и она должна быть светлой. Темная моча говорит о том, что вам не хватает жидкости.Если у вас в жару холодные руки и стопы, то это говорит не только о том, что не хватает жидкости, но и о слабости сердечной мышцы. Вам нужно добавить в свой рацион сухофрукты: финики, изюм, курагу. Только правильно их приготовьте. Их необходимо обдать несколько раз кипятком. А потом, когда уже они станут чистыми, их нужно залить кипятком и дать пропитаться водой. В таком виде из них организму легче получить полезные вещества. Можно пить полученную юшку из сухофруктов, добавив в нее лимон и мед по вкусу.Как питаться в жаруЕсли температура воздуха до 25 градусов, ешьте, что хотите. Если до 30 градусов, лучше из рациона исключить красное мясо. В нем много белковых токсинов, которые требуют много воды на очищение. У меня был один пациент, который вернулся из Индии с камнями в почках. Он там ел говядину, воды не хватало на растворение белковых токсинов, и они оставались в почках. Поэтому совет — едете в жаркие страны, придерживайтесь национальных традиций питания. Местные жители выжили благодаря им. Не зря в Индии корова считается священным животным, и там запрещено есть говядину.Если на улице 30–33 градуса, нужно убрать из рациона даже птицу, оставить только рыбу. При более высокой температуре лучше вообще отказаться от любого вида мяса и оставить только кисломолочные продукты — как источник белка животного происхождения. Можно вообще на пару дней уйти в вегетарианство. Тем более что сейчас полно ягод и фруктов с сочной мякотью, богатой водой.