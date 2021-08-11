Показатели депрессии и тревоги среди детей удвоились во время пандемии

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COVID-19 принес не только переполненные больницы, но и массовое повышение уровня стресса и ухудшение психического здоровья у людей во всем мире. Крупнейший обзор исследований показал огромную уязвимость детей в эти времена.Ученые из Университета Калгари проанализировали 29 исследований со всего мира, посвященных психическому здоровью детей и подростков во время пандемии. В общей сложности в этих работах были собраны данные 80,8 тысячи детей от 4 до 17 лет из стран Северной и Южной Америки, Восточной Азии, и Ближнего Востока. Некоторые исследования проводились на основе анкетирования школьников, в других использовались опросы родителей и педагогов. Результаты опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.По оценкам авторов обзора, во время пандемии распространенность симптомов депрессии и тревожности среди детей до 17 лет в среднем по миру составляет 25,2% и 20,5% соответственно. Эти показатели увеличились в два раза по сравнению с данными, собранными до пандемии: 12,9% распространенность депрессии и 11,6% — тревожности.Ученые отметили, что больше всего пострадали подростки, поскольку пандемия и связанные с ней стрессы пришлись на тот период, когда у детей начинают развиваться более сложные социальные отношения. Многочисленные и ограничения и дистанционная учеба сильно сокращают возможность для контактов со сверстниками и полноценного развития. Кроме того, многие учащиеся могут получить психологическую поддержку только в школе, в том числе от своих педагогов и наставников.Также «слабым звеном» оказались девочки в разных возрастных группах. По мнению исследователей, это может быть связано с увеличением домашних обязанностей во время изоляции и ростом семейного насилия во время пандемии.«Каждый четвертый молодой человек во всем мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии и каждый пятый — признаки тревожности. Больше всего нас беспокоит то, что со временем эти симптомы усугубляются», — сообщили ученые.Авторы обзора рекомендовали органам здравоохранения, родителям и педагогам особенно внимательно относиться к оценке психологического состояния ребенка и при необходимости обеспечивать им квалифицированную поддержку. Кроме того, в самых сложных обстоятельствах важно помогать детям поддерживать нормальный режим дня и уделять внимание физическим упражнениям.«Дистанционное обучение и запрет на мероприятия для детей следует рассматривать только как крайнюю меру», — заключили исследователи.