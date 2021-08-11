Менее 20% новорожденных заражаются COVID-19 от своих матерей

Исследование показало, что менее 20% появившихся на свет малышей получают COVID-19 от заразившихся матерей во время или сразу после родов. Передача вируса от матери к ребёнку встречается относительно редко, если соблюдаются все необходимые протоколы.Новорожденные не так часто заражаются COVID-19 от инфицированных матерей, как показало исследование Йельской школы общественного здравоохранения в Коннектикуте. В общей сложности, авторы этой работы наблюдали за 81 ребёнком, от матерей, которые имели коронавирус в активной форме. Наблюдения начались за несколько недель до ожидающихся родов. Из общего числа малышей только у 15 через некоторое время после появления на свет диагностировали коронавирус - это составляет 18,5%.Исследователи утверждают, что беременные и некоторые новорожденные имеют повышенный риск тяжёлой формы COVID-19. Именно поэтому даже в этой группе необходимо осуществлять вакцинацию, причём в приоритетном порядке. С начала апреля 2020 рожденные в Онтарио от ковид-позитивных родителей малыши должны проходить через тестирование на коронавирус в течении 24 часов после родов. Некоторые женщины, которые доставлялись в больницы для деторождения, также проверялись на коронавирус.Авторы исследования получили данные по всем малышам, которые появились на свет с 1 февраля по 31 октября 2020. Среди 82 484 женщин, родивших в Онтарио в этот период, тесты на ковид сделали 7 805 в течение двухнедельного интервала. И лишь у 2% или 156 выявили положительные анализы на коронавирус