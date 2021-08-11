Предупреждение о парацетамоле: 4 признака, которые указывают на передозировку

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Парацетамол является болеутоляющим и жаропонижающим средством. Препарат используется для лечения многих состояний, таких как головная боль, мышечные боли, артрит, боль в спине, зубная боль, простуда и лихорадка. Он снимает боль при легком артрите, но не влияет на воспаление и отек сустава. Прием препарата для облегчения любого легкого недуга, от которого вы страдаете, может быть полезным, однако прием слишком большого количества его может вызвать любой из этих трех желудочно-кишечных симптомов.Первые признаки передозировки парацетамолом включают потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в животе, потоотделение, спутанность сознания или слабость.Эндоскопические исследования позволяют напрямую оценить повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, вызванное лекарственными средствами. Более поздние симптомы могут включать боль в верхней части живота, темную мочу и пожелтение кожи или белков глаз.Что касается безопасности желудочно-кишечных заболеваний и приема парацетамола, исследование, опубликованное в Национальной библиотеке здравоохранения, рассматривает этот вопрос более подробно.В исследовании отмечается:"Широко известно, что парацетамол особенно подходит для пациентов с высоким риском развития язв или кровотечений в желудочно-кишечном тракте. Это мнение было опровергнуто недавними эпидемиологическими исследованиями с использованием компьютеризированных данных о рецептах, которые показали, что парацетамол проявляет дозозависимую токсичность для ЖКТ".Исследование пришло к выводу, что парацетамол, особенно в высоких дозах, может вызывать симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, такие как боль / дискомфорт в животе, изжога, тошнота или рвота.Другие предупреждающие знаки, которые вы, возможно, приняли слишком много парацетамола, включают:Боль в правой верхней части животаСпутанность сознанияЖелтуха (кожа с желтым оттенком)Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)Неожиданное кровотечение (нарушение нормального свертывания крови)Энцефалопатия (поражение головного мозга)