Предупреждение о парацетамоле: 4 признака, которые указывают на передозировку
Первые признаки передозировки парацетамолом включают потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в животе, потоотделение, спутанность сознания или слабость.
Эндоскопические исследования позволяют напрямую оценить повреждение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, вызванное лекарственными средствами. Более поздние симптомы могут включать боль в верхней части живота, темную мочу и пожелтение кожи или белков глаз.
Что касается безопасности желудочно-кишечных заболеваний и приема парацетамола, исследование, опубликованное в Национальной библиотеке здравоохранения, рассматривает этот вопрос более подробно.
В исследовании отмечается:
"Широко известно, что парацетамол особенно подходит для пациентов с высоким риском развития язв или кровотечений в желудочно-кишечном тракте. Это мнение было опровергнуто недавними эпидемиологическими исследованиями с использованием компьютеризированных данных о рецептах, которые показали, что парацетамол проявляет дозозависимую токсичность для ЖКТ".
Исследование пришло к выводу, что парацетамол, особенно в высоких дозах, может вызывать симптомы со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта, такие как боль / дискомфорт в животе, изжога, тошнота или рвота.
Другие предупреждающие знаки, которые вы, возможно, приняли слишком много парацетамола, включают:
Боль в правой верхней части живота
Спутанность сознания
Желтуха (кожа с желтым оттенком)
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия)
Неожиданное кровотечение (нарушение нормального свертывания крови)
Энцефалопатия (поражение головного мозга)
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