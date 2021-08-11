Ученые назвали жир, защищающий от деменции

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Бежевый жир, присутствующий в организме млекопитающих, в том числе и людей, успокаивающее влияет на мозг. Он снимает воспаление, которое ассоциируется с белым жиром, и таким образом защищает от деменции.Ученые, представившие свое исследование в журнале Nature Communications, обнаружили, что бежевые жировые клетки или адипоциты обеспечивают защиту мозга.Весь жир, как правило, насыщен иммунными клетками, которые могут как снизить, так и усилить воспаление. Ученые обнаружили, что бежевый жир постоянно взаимодействует с иммунными клетками, индуцируя противовоспалительный цитокин IL-4 в подкожно-жировой клетчатке.Жир также индуцировал IL-4 в микроглии и Т-клетках, ключевых факторах иммунного ответа, в мозговых оболочках, помогающих защитить его. Они также обнаружили, что Т-клетки в сосудистом сплетении, где вырабатывается спинномозговая жидкость, обладают успокаивающим действием IL-4. Их результаты предполагают, что IL-4 напрямую участвует в коммуникации между бежевыми адипоцитами и нейронами в гиппокампе.«Это захватывающе, потому что у нас есть способ взаимодействия периферических иммунных клеток с мозгом таким образом, чтобы способствовать познанию», - рассказывает доктор Алексис Странахэн, глава исследования.