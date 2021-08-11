Дозагорались: как лечить солнечные ожоги

Принятие солнечных ванн в часы активности светила, как правило заканчиваются ожогами. О том, как их лечить рассказала дерматолог Татьяна Егорова, передает Аиф.ру.Врач пояснила, что выбор средства зависит о степени тяжести нанесенного солнцем увечья. Если ожог проявляется в небольшом покраснении и нет признаков эрозии и отслоек эпидермиса, справиться с неприятностью поможет всем известный пантенол.Она не исключает и возможности использования народных средств, таких как сметана или кефир. Благотворное действие молочных продуктов объясняется тем, что их кислотная среда оказывает воздействие на рН кожи, тем самым смягчая ее. Кроме того, как правило, эти средства хранят в холодильнике и их низкая температура облегчает неприятные симптомы солнечного ожога.Также врач, напомнила, что при сильном поражении кожи, признаком которого является появление волдырей и жидкости в них самолечением заниматься опасно, и первое, что нужно сделать - обратиться за помощью к медикам.