Когда может быть опасен арбуз?

Из пояснений известного диетолога Михаила Гинзбурга следует, что употребление арбуза может быть опасным при некоторых имеющихся заболеваниях.Арбузы являются излюбленным летним лакомством россиян, но именно их сладость может плохо сказываться на организме людей, предупреждают врачи. Как заметил в интервью Михаил Гинзбург, «арбуз может быть опасен для здоровья людей, страдающих от диабета, ожирения, почечных заболеваний или атеросклероза из-за высокого содержания сахара».Медик объяснил, что мякоть спелого арбуза изобилует фруктозой. Этот вид сахара вызывает в последние годы много нареканий со стороны ученых. Ее усвоение может способствовать росту жировых отложений и воспалительных процессов в сосудах. Учитывая это, Гинзбург призвал россиян лакомиться арбузом исключительно в умеренном количестве, причем медленно, очень небольшими кусочками. Эксперт заметил, что арбуз, съеденный сразу большой порцией (свыше 200 граммов) – это «в том числе и нагрузка жидкости, которая тоже для многих небезразлична, поскольку создает риск повышения давления».Лучше всего, считает врач, есть арбуз после еды, в виде десерта.