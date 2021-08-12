Через несколько лет COVID-19 станет детской болезнью

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Исследование показало, что уже через несколько лет коронавирус может стать преимущественно детской болезнью. Он будет вести себя подобно другим коронавирусам, вызывающим простуду у маленьких детей, не прошедших вакцинацию.Сегодня COVID-19 является одной из самых страшных болезней в новейшей истории человечества, на его долю приходится уже почти 5 млн смертей за срок чуть более одного года. Каждый день от коронавируса в России умирает по 800 человек, и по этому показателю мы на первом месте в мире. Однако в ближайшие несколько лет данная болезнь может начать вести себя подобно другим простудным коронавирусам, которые поражают преимущественно маленьких детей в тяжелой форме. Это связано с тем, что они не болели раньше этими вирусами и не прошли через вакцинацию. Именно поэтому большинство людей сейчас болеют и умирают из-за COVID-19. Такое предположение выдвинули ученые из США и Норвегии.Они отмечают, что поскольку тяжесть COVID-19 сейчас среди детей, как правило, намного ниже, чем среди взрослых, общее бремя этого заболевания должно снизиться. Вирус SARS-CoV-2 станет эндемичным для населения. После заражения этим вирусом прослеживаются всё более тяжелые исходы, и риск смерти с возрастом увеличивается. Но результаты нынешнего моделирования показывают, что в будущем риск заражения станет максимальным среди детей младшего возраста.Взрослые приобретут иммунитет либо посредством вакцинации, либо просто переболев коронавирусом. Результат этого исследования публикует журнал Science Advances. Ранее эксперты не раз говорили, что ни одному человеку на нашей планете не удастся защититься от COVID-19 - он либо заболеет и выздоровеет, либо заболеет и умрет, либо получит вакцину и не заболеет. Четвертого не дано.