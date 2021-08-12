Жертвы фаббинга имеют проблемы с психикой

Исследование показало, что если какой-то человек предпочитает утыкаться в телефон во время живого разговора с другом, у него явно имеются проблемы с психическим здоровьем. В частности, ему, вероятно, свойственны такие черты личности, как невротизм.Исследователи из Университета Джорджии определили множество факторов, которые побуждают людей игнорировать друзей и делать выбор в пользу общения с телефонами и другими гаджетами. Пренебрежительное отношение к друзьям в пользу экрана смартфона связано с различными проблемами психического здоровья, включая депрессии и тревожные расстройства.Благодаря появлению в нашей жизни смартфонов люди стали более успешно решать проблемы многозадачности. Однако они негативно сказались на социальной жизни, поскольку спровоцировали игнорирование друзей и живого общения. Более того, именно во время этого живого общения и появился такой феномен, как фаббинг - когда человек разговаривает со своим собеседником, но потом утыкается в экран смартфона и игнорирует живого человека. Это явление становится все более распространенным, именно оно привлекло внимание авторов исследования. Оказалось, что фаббинг свидетельствует о существенных проблемах с психическим здоровьем.Конечно, подобного рода игнор может быть и обычным явлением, но довольно часто выключение из разговора в пользу контактов со смартфонами имеет серьезные последствия для человеческих отношений. Существует связь между депрессией и социальной тревожностью, а также тем самым фаббингом. Депрессивные люди чаще прибегают к этой форме поведения в общении с друзьями, а при сильной степени социальной тревожности люди вообще предпочитают онлайн-общение живому. Наконец, у любителей фаббинга сильно развит невротизм.