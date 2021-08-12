Картошка делает рацион более питательным

Исследование показало, что картофель усиливает питательность рациона человека. А это прекрасный повод не отказываться от очень распространенного в России и доступного каждому продукта.Если вы отказались от употребления картофеля ради здорового питания, то самое время пересмотреть это решение. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что употребляющие картофель подростки имеют более высококачественный рацион. Дело в том, что в картофеле содержится исключительный состав питательных веществ, которые очень важны для здоровья в целом. Исследование проводилось среди детей и подростков в возрасте от 9 до 18 лет.Оно показывает, что употребление картофеля может являться неплохой стратегией для восполнения дефицита основных питательных веществ. А если человек не употребляет картофель, то он может и недополучает эти вещества, как показали наблюдения. Получение картошки в любом виде - запеченном, вареном, протертом, в качестве гарнира и даже в жареном - связано с более высоким потреблением волокон и калия.Эти питательные вещества довольно часто присутствуют в недостаточном количестве в организме современных людей, что вызывает озабоченность экспертов в области здравоохранения. Картофель является очень богатым питательными веществами овощем, обеспечивающим крайне важные и имеющиеся часто в дефиците компоненты в рационе подростков, как доказали исследователи.