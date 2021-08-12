Названа веская причина есть арбузы с осторожностью

Врач посоветовала не есть больше 200-300 граммов ягоды за один раз.Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, чего нужно опасаться любителям арбузов. Хотя многие полагают, что главная опасность кроется в риске «нарваться» на нитраты, на самом деле купить такой арбуз – большая редкость.«Отравление нитратами было актуально лет сто назад, когда арбузы были намного дороже удобрений», – объяснила врач. По ее словам, проблем по части нитратов не возникнет, если при выборе ягоды обращать внимание на ее состояние: на кожуре не должно быть подозрительных пятен, а внутри – желтых прожилок.Павлова подчеркнула, что самое опасное в арбузе – это фруктоза. «И это научный факт», – добавил она. Эндокринолог пояснила, что фруктоза запускает в организме процесс «сродни голоду», что приводит к набору лишнего веса и ожирения.Однако противостоять избытку фруктозы довольно просто – арбуз всегда надо есть после полноценного обеда, отметила Павлова. Кроме того, врач посоветовала не есть больше 200-300 граммов ягоды за один раз.