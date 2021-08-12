ТОП-10 правил для стройной фигуры на всю жизнь

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Держать себя в форме не так сложно, как кажется.Стараясь всегда круто выглядеть, многие из нас начинают с жестких ограничений. Отказ от мучного, сладкого, жареного, соленого и прочего – нам кажется, что это точно сработает.Действительно, так можно похудеть и прийти в форму, но далее последуют срывы, которые вернут килограммы. Каких правил придерживаться, чтобы всю жизнь оставаться стройной, красивой и главное – здоровой, рассказала нутрициолог Ольга Усенко.Простые правила для тех, кто решил правильно питаться1. Принять и понять, что 80% рациона – здоровая пища, а 20% – любимые продукты.2. Не исключайте все «вредное» сразу. Сначала исключите то, что точно негативно влияет на ваше тело, подберите альтернативу.3. Приучите себя делать ужин самым легким приемом пищи в течение дня.4. Вводите новые привычки и меняйте образ жизни. Запаситесь терпением, ведь на это уйдет какое-то время.5. Позволяйте себе иногда расслабиться.6. Выберите один продукт, который станет наградой или спасением в случае необходимости.7. Питьевой режим – это правило на всю жизнь. Вода должна быть с вами всегда и везде.8. Добавляйте в каждый прием пищи овощи (в любом виде).9. В случае сильного голода можно позволить себе овощной салат с сыром и курицей.10. Если вы иногда употребляете алкоголь, не дополняйте его едой.По словам нутрициолога, таких пунктов может быть много. Не старайтесь изменить привычный образ жизни за один день. Делайте все постепенно – это поможет всегда держать себя в отличной форме.