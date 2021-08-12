Музыка помогает справляться со стрессом из-за COVID-19

Исследование показало, что разного рода музыкальные композиции облегчают давление психологического стресса, связанного с развитием коронавируса. В социологическом опросе приняли участие свыше 5 000 жителей Индии, Германии, Франции, Великобритании, Италии и США.Проведенный в интернете социологический опрос показал, что очень многие люди обращались к музыкальным композициям для борьбы с депрессией, тревожными расстройствами и стрессом при длительной самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. Исследование показывает, что практически всем людям, которые сообщали об усилении положительных эмоций во время пандемии, на помощь приходила именно музыка. Они либо слушали её, либо сами создавали. Музыка - это доступный каждому инструмент, позволяющий привести в порядок многие чувства человека.Более половины респондентов признались, что регулярно используют музыку для борьбы с эмоциональными и социальными стрессовыми факторами. Опрос проводился с середины апреля по середину мая 2020 года, когда уровень тревожности в связи с постоянными карантинами и ростом заболеваемости коронавирусом был на максимуме. Тогда человечество еще не представляло, что такое COVID-19, и у многих по поводу этой болезни и своего будущего были самые мрачные предчувствия.Исследователи отмечают, что сама по себе музыка не была средством, позволяющим справиться со сложившейся ситуацией. У людей сформировалось так называемое музыкальное поведение, которое они адаптировали во время кризиса. А в этой связи прослушивание и создания музыки обеспечивало разные возможности преодоления трудностей, поскольку благотворно воздействовало на психику