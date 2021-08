Названы полезные свойства болгарского перца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Болгарский перец — это не только важный компонент множества вкусных блюд, но и отличный источник клетчатки и полезных для организма веществ.Мало кто знает, что уровень аскорбиновой кислоты (витамин C) в болгарском перце выше, чем в апельсинах. Дефицит витамина C может иметь массу неприятных последствий (вплоть до торможения когнитивных функций и развития депрессии), поэтому медики рекомендуют запасаться этим ценным веществом, поедая болгарский перец.Кроме витамина C, в состав болгарского перца входит витамин A, который не менее важен. Это вещество укрепляет иммунные функции организма, что особенно актуально во время пандемии коронавируса.Благодаря высокому содержанию витамина B6 болгарский перец может улучшать эмоциональный фон и уменьшать вероятность развития депрессивных расстройств. Понятно, что один только болгарский перец не защитит вас от депрессии, но если употреблять этот продукт в составе комплексно подобранной диеты, то эффект не заставит себя ждать.Сладкий перец содержит биологически активный компонент капсантин, употребление которого, как показывают последние исследования, способствует борьбе с лишним весом. Капсантин, как отмечают ученые, отвечает за красный цвет некоторых растительных продуктов.