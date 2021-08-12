Лекарства от диабета могут снижать риск болезни Альцгеймера

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У людей, принимающих определенные лекарства для снижения уровня сахара в крови при диабете 2 типа может быть снижен риск болезни Альцгеймера. Все дело во влиянии на амилоид, который накапливается в мозге, формируя бляшки, провоцирующие деменцию.В новом исследовании, представленном в журнале Neurology, ученые установили, что люди, принимающие ингибиторы дипептидилпептидазы-4, демонстрировали более медленное снижение когнитивных функций, чем диабетики, принимавшие другой тип лекарств, или люди без диабета.В исследовании приняли участие 282 человека (средний возраст 76 лет), за которыми наблюдали в течение шести лет. У всех была диагностирована болезнь Альцгеймера в разной стадии. Из группы у 70 человек был диабет и их лечили ингибиторами дипептидилпептидазы-4, у 71 был диабет, но они принимали другой класс лекарств, и у 141 человека не было диабета. В начале исследования все имели одинаковые баллы по когнитивным тестам.Исследователи провели МРТ-сканирование и обнаружили, что у людей с диабетом, которые принимали ингибиторы дипептидилпептидазы-4, было более низкое среднее количество амилоидных бляшек в головном мозге.