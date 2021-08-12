Какие продукты нельзя употреблять ежедневно
Медики отметили, что из ежедневного рациона необходимо исключить красное мясо, приготовленное на гриле. Несмотря на то, что оно очень вкусное, при таком способе приготовления в продукте накапливаются вредные соединения, которые могут повысить риск развития многих заболеваний, в частности онкологии. Еще специалисты не рекомендуют каждый день употреблять копченую рыбу, потому что в процессе копчения в ней могут образоваться канцерогенные вещества, провоцирующие проблемы со здоровьем. Еще каждый день не стоит есть грибы, несмотря на то, что они имеют богатый витаминно-минеральный состав. Эксперты отмечают, что в продукте также содержится хитин, который долго переваривается организмом и может вызвать тяжесть в желудке и другие проблемы с пищеварением. Кроме того, не стоит ежедневно употреблять тунец, содержащий повышенный уровень ртути, и кокосовое масло. В нем содержатся жиры, которые снижают уровень общего холестерина, необходимого для нормальной работы организма. Напомним, эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, чтобы укрепить кости и суставы.
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