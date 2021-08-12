Какие продукты нельзя употреблять ежедневно

Нужно следить за тем, чтобы рацион был правильно сбалансированным, поскольку организму нужно получать все необходимые витамины и микроэлементы. Есть ряд продуктов, которые полезны, но только в том случае, если не употреблять их каждый день.Медики отметили, что из ежедневного рациона необходимо исключить красное мясо, приготовленное на гриле. Несмотря на то, что оно очень вкусное, при таком способе приготовления в продукте накапливаются вредные соединения, которые могут повысить риск развития многих заболеваний, в частности онкологии. Еще специалисты не рекомендуют каждый день употреблять копченую рыбу, потому что в процессе копчения в ней могут образоваться канцерогенные вещества, провоцирующие проблемы со здоровьем. Еще каждый день не стоит есть грибы, несмотря на то, что они имеют богатый витаминно-минеральный состав. Эксперты отмечают, что в продукте также содержится хитин, который долго переваривается организмом и может вызвать тяжесть в желудке и другие проблемы с пищеварением. Кроме того, не стоит ежедневно употреблять тунец, содержащий повышенный уровень ртути, и кокосовое масло. В нем содержатся жиры, которые снижают уровень общего холестерина, необходимого для нормальной работы организма. Напомним, эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, чтобы укрепить кости и суставы.