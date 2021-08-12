Стало известно, когда проходят повреждения организма после covid-19

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Научные деятели Инсбрукского университета провели ряд анализов пожилых людей, перенесших коронавирус, в ходе которых выяснили, через какой период времени начинаются процессы восстановления поврежденных вирусом тканей.До этого исследования считалось, что поврежденные в процессе прогрессирования заболевания ткани легких, сердечно-сосудистой системы, пищевода и, слизистой не восстанавливаются. Однако, наблюдения почти за сотней выздоровевших добровольцев преклонного возраста, доказали, что изменения все же обратимы.Так, сразу после окончания лечения повреждения легких были диагностированы почти у 90% участников исследования, а нарушения в сосудах и сердце - у 59%. Спустя три месяца анализы повторили. Выяснилось, что явные улучшения с органами дыхания наступили у половины добровольцев, еще меньше выявили случаи тромбоза.