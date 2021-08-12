Какой симптом во рту указывает на высокий уровень холестерина

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Медики из Великобритании выяснили, что повышенный уровень холестерина связан с появлением очагов хронической инфекции в ротовой полости.При переизбытке в организме "плохого" холестерина развивается гиперлипопротеинемия, которая может провоцировать разные осложнения, и, в частности, пародонтит — серьезное заболевание десен. Если игнорировать пародонтит, то начинаются такие деструктивные процессы, как разрушение зубной эмали и выпадение зубов.Авторы нового исследования проанализировали состояние ротовой полости сорока пяти пациентов с гиперлипопротеинемией, и обнаружили корреляцию между высоким уровнем "плохого" холестерина и воспалением десен. Для того, чтобы защититься от этой проблемы, следует привести в порядок свой рацион — советуют врачи.Специалисты предупреждают, что слишком высокий уровень холестерина связан с систематическим употреблением мясных субпродуктов и полуфабрикатов, плюс, следует сократить употребление яиц, сливочного масла и консервированных креветок. Само-собой, что нужно уделять внимание и профилактике пародонтита — в частности, следует тщательно чистить зубы два раза в день. Известно, что инфекции десен способствуют развитию сердечно-сосудистых и других болезней.