Почему переболевшие коронавирусом должны прививаться

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Глава филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов полагает, что переболевшие COVID-19 должны проходить через вакцинацию. Это связано с недостаточностью иммунитета после перенесённого заболевания.Когда ученые говорят о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу, то учитывают тех, кто переболел, и тех, кто прошел через прививки. В обоих случаях в организме должен выработаться адекватный уровень защитных антител. Но по мнению доктора Семенова, уровень иммунитета после перенесённого коронавируса недостаточно высок, особенно если говорить о возможности заражения вариантом Дельта. Если человек переболел прежним «уханьским» коронавирусом и столкнулся уже с «индийской» его разновидностью, он может вновь тяжело заболеть.Именно поэтому Семёнов настоятельно рекомендует всем переболевшим россиянам не обращать внимание на перенесенное в прошлом заболевание и делать прививки. Двухкомпонентные российские препараты обеспечивают адекватную защиту от заражения коронавирусом. Но самое главное их достоинство - многократное снижение риска тяжёлой формы болезни и смерти из-за неё.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге несколько полностью вакцинированных граждан всё-таки скончались от последствий коронавируса. Но во всех случаях эти люди имели тяжелые сопутствующие патологии, включая онкологические заболевания. А это не могло привести к выработке адекватного количества антител после вакцинации. Возможно, таким пациентам потребуется третья дополнительная инъекции вакцины.