Стало известно, как вакцинация влияет на мутацию коронавируса

Группа американских ученых под руководством Йе Тин-Юя выяснили, как вакцинация повлияла на способность коронавируса к мутации.Мотивом к проведению исследования, стала популярность убеждения в том, что в ближайшем будущем вирус может мутировать в вариант, с которому не сможет противостоять вакцинация и иммунитет. Однако, изучив, РНК вируса ученые обнаружили, что увеличение количества людей, принявших участие в прививочной кампании обратно пропорционально скорости мутации инфекции. То есть, чем больше вакцинировавшихся, тем меньше вероятность появления более опасной версии covid-19."Мы получили первые свидетельства того, что уровень вакцинации населения и частота появления мутаций в геноме коронавируса обратно взаимосвязаны друг с другом. Это говорит в пользу того, что полная вакцинация населения резко снизит вероятность появления новых опасных изменений в структуре генома SARS-CoV-2", – объяснили ученые.