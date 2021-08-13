Назван витамин, отвечающий за тонус сосудов

Витамин К помогает восстанавливать стенки кровеносных сосудов.Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, витамин борется со свободными радикалами и высоким сахаром крови, которые вызывают старение.Ключ к молодостиДавно известно о пользе витаминов. Среди них особое место занимает витамин К, который не только помогает восстанавливать стенки кровеносных сосудов, но и создает антивозрастную защиту, способствует долголетию.– Витамин К – это ключ к молодости. Повышая эластичность кровеносных сосудов и улучшая их состояние, он помогает бороться с такими факторами старения, как растяжки кожи, варикозное расширение вен, отечность и темные круги под глазами. В общем, поддерживает сосудистую систему организма, – рассказал доктор-дерматолог Седжал Шах из Нью-Йорка.Кожа будет сиятьБлагодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, этот витамин борется со свободными радикалами и высоким сахаром крови, которые и вызывают старение.Как показали исследования, витамин К защищает кожу от негативных факторов окружающей среды, в том числе прыщей. Еще одно важное преимущество в том, что он помогает бороться с воспалительными состояниями кожи, такими как псориаз и экзема.Зелень на столеВитамин К, в основном, содержится в зеленых листовых овощах, таких как шпинат, все виды капусты, зеленый лук. Этот незаменимый жирорастворимый витамин играет важную роль в укреплении сосудов, регуляции кальция в крови, здоровье костной системы и поддержании нормальной работы почек.Недавно о способности витамина К замедлять старение сообщила российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Пичугина. По ее словам, при нехватке витамина К, в первую очередь, снижается так называемый интерлейкин, который оказывает регуляторное действие на иммунитет, и старение организма происходит быстрее.