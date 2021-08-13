Названы продукты, способные улучшить зрение

Советы от ученых из Академии Оксфорда.Глаза человека являются едва ли не самым важным органом чувств. Они моментально отзываются на любые изменения в организме. А состояние организма напрямую связано с тем, что мы едим. Поэтому недостаток необходимых макро- и микроэлементов может негативно повлиять на качество нашего зрения.Дальнозоркость – один из серьезных дефектов зрения. При этом заболевании близко расположенные предметы становятся плохо видны. Если проигнорировать эту проблему, вскоре человек начнет плохо видеть и на некотором расстоянии. При ухудшении зрения глаза быстрее устают и утомляются, вызывая дискомфорт и чувство жжения. Позже воспаляются органы зрения и появляется мигрень. В худшем случае у пациента на поздних стадиях возникает косоглазие, глаукома (повышение внутризглазного давления и повреждение зрительного нерва) и амблиопия («ленивый глаз»).Людям с дальнозоркостью врачи из Академии Оксфорда советуют включить в ежедневное меню продукты с высоким содержанием цинка, селена, аскорбиновой кислоты, витаминов A и B и кальция. Аскорбиновая кислота помогает при перенапряжении и усталости глаз. Нормализует кровоотток и укрепляет тонус сосудов. Содержится в паприке, черной смородине, ежевике, клубнике, красной смородине, капусте, брокколи, лук-порее, брюкве, крыжовнике, малине, помидорах, цветной капусте.Одним из основных элементов сетчатки глаза является витамин А. Его еще называют ретинолом. При нехватке витамина А глаза плохо ориентируются в темноте. Особенно данная проблема встречается в пожилом возрасте. В этом случае необходимо употреблять печень, морковь, шпинат, брокколи, батат, тыкву, сметану, творог, сыр, зеленые и желтые овощи, печень и бобовые.Витамин B жизненно необходим человеческому организму. Он хорошо влияет на ночное зрение и цветовосприятие. Содержится в зеленой фасоли, морской и белокочанной капусте, молоке, шпинате, ржаном хлебе, яблоках, картофеле, орехах.Самым полезным микроэлементом для глаз считается калий. Этот незаменимый минерал значительно улучшает приток крови к органам зрения, а также замедляет их старение и спасает от слабости. Его можно получить из следующих продуктов: апельсины, тыква, шпинат, лосось, авокадо, сливы, курага, фасоль, вяленые помидоры и картофель.По мнению многих ученых, минерал селен предотвращает развитие глаукомы и катаракты. Его можно найти в тунце, кальмарах, креветках, лососе, треске, а цинк – в чечевице, кешью, говядине, свинине и йогурте. Не забывайте о витамине D – его источником являются яичные желтки и рыба. Этот витамин помогает глазам устранять воспаление.Рутин, содержащийся в вишне, гречке и зеленом салате, надежно защищает организм от окисленных веществ, обеспечивает молодость, укрепляет иммунную систему, предупреждает появление разных заболеваний. Лютеин уменьшает риск облучения сетчатки ультрафиолетом, а также защищает хрусталики от помутнения и обладает антиоксидантным действием. Он находится в кукурузе, зеленом горошке, сладком перце, моркови.