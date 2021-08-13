Противовоспалительные вещества из экстракта кофейных зерен помогают в борьбе с хроническими заболеваниями

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В составе экстракта кофейных зерен есть противовоспалительные вещества, которые могут поддерживать организм в борьбе с хроническими заболеваниями. Пользу кофе доказала международная группа ученых, которая провела эксперименты с воздействием кофейного экстракта на жировые клетки подопытных грызунов.Противовоспалительные соединения, которые есть в экстракте кофейных зерен — это вещества на основе фенола, галловые и протокатеховые кислоты. Такие вещества уменьшают воспалительный стресс, который провоцируется жирами, а также регулируют всасывание глюкозы и приводят в норму чувствительность клеток к инсулину.Авторы нового исследования предположили, что если добавлять в рацион такие фенольные соединения, то можно результативно бороться со многими хроническими заболеваниями. Например, с сахарным диабетом второго типа, патологиями сердечно-сосудистой системы, а также другими опасными состояниями, которые связаны с ожирением.Полезные фенолы присутствуют, в частности, в таком побочном продукте кофе, как шелуха. Ученые отметили, что ранее никто не изучал всерьез, как вещества из шелухи кофейных зерен могут воздействовать на организм. Опыты на клетках животных показали, что протестированные соединения могут быть результативной мерой поддержки при лечении хронических болезней.