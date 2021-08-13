Американские ученые разрабатывают лекарство, позволяющее мозгу регенерировать
Команда, возглавляемая Робертой Диас Бринтон, директором Центра медицинских наук при Аризонском университете, обнаружила, что препарат, на данный момент используемый для лечения женщин с послеродовой депрессией, способствует улучшению связей между нейронными сетями, создавая новые нейроны и синапсы у пациентов на ранних стадиях болезни Альцгеймера.
«Мы создаем путь к первому регенеративному терапевтическому средству от болезни Альцгеймера. Наше лечение должно восстанавливать функцию мозга и независимость для пациентов. Регенерация мозга – восстановление жизни», - отмечает Бринтон.
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