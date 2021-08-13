Стало известно, почему штамм "дельта" опасен для детей

Помимо того, что штамм "дельта" признан опаснее остальных, с его появлением увеличилась опасность заражения вирусом детей. Почему так происходит рассказал врач Михаил Каган.

Так, по словам эксперта, опасность заражения детского организма обусловлена тем, что штамм "дельта" обладает способностью пробираться даже в наименее комфортные для его жизнедеятельности условия детского организма.

"Дети стали заражаться и болеть чаще потому, что новый штамм вируса легко проникает даже в менее удобные для него клетки ребёнка (в которых содержится меньшее количество рецепторов, через которые вирус проникает в организм)", - пояснил специалист.

В качестве защиты от инфицирования детей актуальны те же средства, что и для взрослых: обязательное ношение маски, своевременное тестирование, дезинфекция рук и помещений, соблюдение безопасной дистанции. Кроме того, он уверен в необходимости производства вакцины, адаптированной для детского организма.
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