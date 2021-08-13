Стало известно, почему штамм "дельта" опасен для детей

Помимо того, что штамм "дельта" признан опаснее остальных, с его появлением увеличилась опасность заражения вирусом детей. Почему так происходит рассказал врач Михаил Каган.Так, по словам эксперта, опасность заражения детского организма обусловлена тем, что штамм "дельта" обладает способностью пробираться даже в наименее комфортные для его жизнедеятельности условия детского организма."Дети стали заражаться и болеть чаще потому, что новый штамм вируса легко проникает даже в менее удобные для него клетки ребёнка (в которых содержится меньшее количество рецепторов, через которые вирус проникает в организм)", - пояснил специалист.В качестве защиты от инфицирования детей актуальны те же средства, что и для взрослых: обязательное ношение маски, своевременное тестирование, дезинфекция рук и помещений, соблюдение безопасной дистанции. Кроме того, он уверен в необходимости производства вакцины, адаптированной для детского организма.