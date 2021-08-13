ВОЗ проведет дополнительные исследования происхождения коронавирусной инфекции
В заявлении на сайте ВОЗ сказано, что с самого начала пандемии COVID-19 организация тесно сотрудничает с научным сообществом, чтобы установить природу происхождения SARS-CoV-2. Понять, откуда появился вирус, чрезвычайно важно, чтобы защититься от новой пандемии, возможной в будущем.
В ВОЗ уточняют, что исследования, направленные на понимание природы коронавируса, ведутся не для того, чтобы приписывать кому-то вину или подвергать какие-то страны политическому давлению. "Речь идет о комплексной научной задаче, которая требует и времени, и ресурсов. Правительства разных стран должны оставить в стороне разногласия и объединить усилия для того, чтобы ученые могли установить истину", — отмечают в организации.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что специалисты организации ожидают от властей Китая прозрачности при проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19. В ходе первой фазы, как уточнил Гебрейесус, миссия ВОЗ столкнулась с некоторыми проблемами, работая на территории КНР.
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