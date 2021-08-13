ВОЗ проведет дополнительные исследования происхождения коронавирусной инфекции

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения проведут новый этап исследований, направленных на определение происхождения коронавирусной инфекции нового типа. Как пишет информационное агентство ТАСС, новость об этом была опубликована на офсайте ВОЗ.В заявлении на сайте ВОЗ сказано, что с самого начала пандемии COVID-19 организация тесно сотрудничает с научным сообществом, чтобы установить природу происхождения SARS-CoV-2. Понять, откуда появился вирус, чрезвычайно важно, чтобы защититься от новой пандемии, возможной в будущем.В ВОЗ уточняют, что исследования, направленные на понимание природы коронавируса, ведутся не для того, чтобы приписывать кому-то вину или подвергать какие-то страны политическому давлению. "Речь идет о комплексной научной задаче, которая требует и времени, и ресурсов. Правительства разных стран должны оставить в стороне разногласия и объединить усилия для того, чтобы ученые могли установить истину", — отмечают в организации.Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что специалисты организации ожидают от властей Китая прозрачности при проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19. В ходе первой фазы, как уточнил Гебрейесус, миссия ВОЗ столкнулась с некоторыми проблемами, работая на территории КНР.