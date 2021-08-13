Вирусолог рассказал, почему нужно вакцинироваться

Заболеваемость коронавирусом продолжает оставаться на очень высоком уровне, хотя и намечается некоторое снижение темпов распространения болезни. Наиболее действенным способом защититься от него сейчас является вакцинация и число привившихся растет с каждым днем. В то же время в Сети до сих пор продолжают появляться самые разные фейки о якобы вредном влиянии вакцины.Как пояснил вирусолог Александр Чепурнов, слова которого приводит издание «Народные Новости», сомневающиеся могут ознакомиться с официальной статистикой по разным странам, где ясно видно, что при высоком уровне вакцинации количество мутаций вируса заметно снижается.«При появлении любой тяжелой инфекции самое главное — быстрее найти защиту! Люди, выступающие против вакцинации, видимо, очень любят играть в русскую рулетку. Потом они же находятся на ИВЛ и сожалеют о своих поступках», — отметил Александр Чепурнов.Снижение количества заражений, то есть уменьшение этапов передачи вируса, напрямую влияет на уменьшение и числа мутаций вирусов, что, в свою очередь, уменьшает темпы его распространения.Он отметил, что с помощью вакцинации человечество смогло значительно снизить риск заражения болезнями, которые ранее являлись смертельно опасными и поэтому отрицать необходимость вакцинации бессмысленно.Эксперт также напомнил, что авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью касательно эффективности вакцины, в которой говорится лишь о возможной температурной реакции. «Заявлялось, что в 50% случаев может подняться температура после вакцинации. И этот факт соответствует действительности. Но потерпеть пару дней повышенную температуру лучше, чем ощутить на себе действие коронавируса», — подчеркнул Александр Чепурнов.