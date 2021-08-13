Медики рассказали о продолжительности действия антител к коронавирусу

Медики из Швеции выяснили, как долго в организме человека cпособны функционировать антитела после covid-19.В исследовании принимали участие 100 человек, ранее перенесших заболевание. Сравнивая анализы добровольцев в течение 12 месяцев, авторы выяснили, что несмотря на уменьшение в крови количества антител, они все же сохранялись даже спустя год. Кроме того, ученые заявили, что иммунитет добровольцев оказался эффективен в борьбе с "альфа" и "дельта" мутациями, а с "бета" и "гама" вариантами справлялся хуже."Наши наблюдения показывают, что концентрация антител в организме переболевших пациентов изначально снижается, но затем остается стабильной на протяжении 12 месяцев после перенесенной инфекции", - рассказали ученые.