Головокружение и усталость первыми укажут на чрезмерный перегрев в жару

Перегревание организма в жару очень опасно.Ряд симптомов поможет своевременно опознать негативные состояния от пребывания на солнце и принять необходимые меры.Любое отклонение температуры тела от нормы в 37 градусов по Цельсию может указывать на сбой организма вследствие долгого пребывания на солнце.Головокружение, усталость, жажда и учащенное сердцебиение сигнализируют об обезвоживании. Еще одним неприятным состоянием являются тепловые судороги. Они характеризуются болью и спазмами в мышцах. В обоих состояниях помощь заключается в холодной питьевой воде и переходе в прохладное место.Для пожилых людей или для имеющих хронические заболевания долгое время нахождения на солнце грозит тепловым истощением.При таком состоянии наблюдаются активное потоотделение, бледность, головокружение, слабый пульс. Чтобы помочь человеку, его тело следует охладить любым доступным способом.Самым опасным последствием перегрева является тепловой удар. Температура тела в этом случае повышается до 40 градусов.В этом случае необходимо вызвать скорую, а до ее прихода обеспечить пострадавшему тень и прохладу.