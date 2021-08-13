Уникальное лекарство спасет от запущенного рака кишечника

Умирающие от рака кишечника пациенты получили надежду благодаря уникальной лекарственной комбинации. Клинические исследования показали, что в 50% случаях она позволяет продлить жизнь более чем на 5 лет.Опухоли кишечника на поздних стадиях практически всегда означают смертный приговор. Однако теперь такие пациенты получили надежду, благодаря комбинации из лекарств, которые уже скоро начнут использовать в Европе. Клинические исследования показали, что более половины пациентов, получавших это лечение, оставались в живых и через 5 лет. Причем до этого у них не сработали все прочие стандарты терапии, включая химиотерапию и облучение.Онкологи из Университетского колледжа Лондона рассказали о том, что многие из этих пациентов вообще вылечились от рака. Впервые в истории медицины зарегистрирована такая большая группа больных на поздней стадии опухолей кишечника, которая полностью излечилась. Лекарственная комбинация одобрена для использования среди пациентов с раком кишечника, чья опухоль распространилась или метастазировала на другие части тела и не отвечает на химиотерапию. На территории Великобритании таковых приблизительно 800 человек ежегодно. Ранее для них не существовало никаких вариантов кроме паллиативного лечения.Такие опухоли носят редкую генетическую мутацию, которая заставляет их распространяться с очень высокой скоростью. Это невозможно контролировать с помощью химиотерапии. Проводимые в разных странах мира клинические исследования, организованные американским фармацевтическим гигантом Bristol Myers Squibb, показали, что комбинация из иммунотерапевтических лекарств ниволумаба и ипилимумаба дают очень позитивные результаты. Лекарства тренируют иммунную систему отыскивать и уничтожать раковые клетки