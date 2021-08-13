Уникальное лекарство спасет от запущенного рака кишечника
Опухоли кишечника на поздних стадиях практически всегда означают смертный приговор. Однако теперь такие пациенты получили надежду, благодаря комбинации из лекарств, которые уже скоро начнут использовать в Европе. Клинические исследования показали, что более половины пациентов, получавших это лечение, оставались в живых и через 5 лет. Причем до этого у них не сработали все прочие стандарты терапии, включая химиотерапию и облучение.
Онкологи из Университетского колледжа Лондона рассказали о том, что многие из этих пациентов вообще вылечились от рака. Впервые в истории медицины зарегистрирована такая большая группа больных на поздней стадии опухолей кишечника, которая полностью излечилась. Лекарственная комбинация одобрена для использования среди пациентов с раком кишечника, чья опухоль распространилась или метастазировала на другие части тела и не отвечает на химиотерапию. На территории Великобритании таковых приблизительно 800 человек ежегодно. Ранее для них не существовало никаких вариантов кроме паллиативного лечения.
Такие опухоли носят редкую генетическую мутацию, которая заставляет их распространяться с очень высокой скоростью. Это невозможно контролировать с помощью химиотерапии. Проводимые в разных странах мира клинические исследования, организованные американским фармацевтическим гигантом Bristol Myers Squibb, показали, что комбинация из иммунотерапевтических лекарств ниволумаба и ипилимумаба дают очень позитивные результаты. Лекарства тренируют иммунную систему отыскивать и уничтожать раковые клетки
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