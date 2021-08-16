Диетолог рассказала о полезных свойствах семян мака

У диетолога Ольги Безуглой расспросили о пользе и вреде мака, а также о том, как его лучше есть, чтобы принести организму максимальную пользу.Польза мака— Мак имеет неплохой витаминный и минеральный состав. Это витамины РР и В, а также микроэлементы — кальций, фосфор, железо, калий, магний, марганец, медь. Он является источником клетчатки и полезных растительных жиров. Также этот продукт имеет низкий гликемический индекс, — говорит Ольга Безуглая.Диетолог уточнила, каким образом мак влияет на организм.Полезные свойства:растительный протеин — оказывает позитивное влияние на мышечную систему;клетчатка — важна для микробиома кишечника и пищеварения;растительные жиры (мононенасыщенные жирные кислоты) — позитивно влияют на здоровье сердце и кожи, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний;кальций и фосфор — полезны для костно-мышечной системы;железо — незаменимый микроелемент, участвующий в обеспечении всего организма кислородом;медь — полезна для соединительной ткани;полифенолы — антиоксиданты, снижают риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.Вред макаКак отмечает Ольга Безуглая, есть категории граждан, которым не рекомендуется большое количества мака.— Нужно всегда помнить об индивидуальной непереносимости. Также бесконтрольное употребление семян мака не рекомендуется, если есть проблемы с органами пищеварения, аллергические заболевания в анамнезе, хотя отвар семян мака может применяться для улучшения пищеварения, но везде есть свои особенности. Также большое количество мака нельзя потреблять детям и пожилым людям, — добавляет диетолог.Также следует помнить о большой калорийности продукта.— У семян мака около 500 ккал на 100 г. В связи с этим не рекомендуется есть больше, чем это количество, продукта в день, — комментирует Ольга Безуглая.Как лучше есть макУпотребляя мак в составе кондитерских изделий, нужно помнить о калорийности и нутрицевтической плотности продукта.— Когда мы используем мак в составе кондитерских изделий, то должны помнить о добавленных меде, сахаре, муке. Все это все сумарно повышает гликемическую нагрузку продукта, и может более негативно влиять на работу вашего организма и метаболизм. Также в таких продуктах может быть высокий гликемический индекс. Не рекомендуется ставить в основу рациона такие блюда и переедать ими, — объясняет специалист.По ее словам, лучше добавить мак в салат, есть его с творогом. Именно тогда можно получить от него максимальную пользу.