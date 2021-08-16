Ученые предложили новый подход к лечению хронической боли
«Человек, испытывающий хроническую боль, может выиграть от использования нового подхода. Генерируемые извне ультразвуковые импульсы контролируемой частоты и интенсивности могут подавлять болевые сигналы», - рассказывает доктор Мория Биттманн, директор программы биороботических систем.
В рамках эксперимента ученые нацеливались на определенные нейроны грызунов в коре головного мозга. Одновременно регистрировались изменения электрофизиологических сигналов от разных типов нейронов. Исследование продемонстрировало, что ультразвук может проходить через череп, избирательно активируя определенные субпопуляции нейронов.
«Наше исследование предлагает нефармакологический, не вызывающий привыкания подход к лечению людей с хронической болью. Надеемся, его дальнейшее развитие позволит сделать технологию оптимальной», - отмечают авторы исследования.
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