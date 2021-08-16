Марина Боржемская рассказала, как питаться в дороге без вреда для фигуры

Перекусы, которые можно комбинировать.Несмотря на то, что лето подходит к концу, отпуска не заканчиваются, а там и бархатный сезон не за горами. И если часть отдыхающих отправляется на отдых на самолете, то многие же путешествуют по старинке — поездами/автобусами/машинами. Естественно в дороге нужно будет перекусить. Что же брать с собой.Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм ответила на этот довольно распространенный вопрос.«Составила для вас список полезных перекусов. Комбинируйте их между собой и берите то, что по душе» — пишет Марина.Стоит отметить, что все, что перечислила Боржемская поможет придерживаться правильного питание и не навредит вашей фигуре.Полезные перекусы в дорогу:Орехи и семечкиСухофруктыХлебцы и батончикиФрукты и ягодыОвощи (Только не нарезайте их заранее, чтобы не потекли)ХумусОтварные яйцаЗапеченный картофельКаши быстрого приготовленияЙогуртМоцарелла и сырЗапеченное мясо (курочка, телятина, индейка, кролик)Соте из овощейОмлет с овощамиЛаваш с начинкой или бутерброды (мясо+зелень+сыр. без соусов!)СырникиЗапеканку (овощи+мясо+яйца или классическую пп)ПП-оладушки или вафлиКаша (гречка, овсяная, булгур, пшонка, киноа) + мясо + овощи.И обязательно возьмите с собой побольше воды.