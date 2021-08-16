Марина Боржемская рассказала, как питаться в дороге без вреда для фигуры
Несмотря на то, что лето подходит к концу, отпуска не заканчиваются, а там и бархатный сезон не за горами. И если часть отдыхающих отправляется на отдых на самолете, то многие же путешествуют по старинке — поездами/автобусами/машинами. Естественно в дороге нужно будет перекусить. Что же брать с собой.
Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм ответила на этот довольно распространенный вопрос.
«Составила для вас список полезных перекусов. Комбинируйте их между собой и берите то, что по душе» — пишет Марина.
Стоит отметить, что все, что перечислила Боржемская поможет придерживаться правильного питание и не навредит вашей фигуре.
Полезные перекусы в дорогу:
Орехи и семечки
Сухофрукты
Хлебцы и батончики
Фрукты и ягоды
Овощи (Только не нарезайте их заранее, чтобы не потекли)
Хумус
Отварные яйца
Запеченный картофель
Каши быстрого приготовления
Йогурт
Моцарелла и сыр
Запеченное мясо (курочка, телятина, индейка, кролик)
Соте из овощей
Омлет с овощами
Лаваш с начинкой или бутерброды (мясо+зелень+сыр. без соусов!)
Сырники
Запеканку (овощи+мясо+яйца или классическую пп)
ПП-оладушки или вафли
Каша (гречка, овсяная, булгур, пшонка, киноа) + мясо + овощи.
И обязательно возьмите с собой побольше воды.
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