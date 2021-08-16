Продлевают жизнь и укрепляют организм: названы целебные свойства орехов
Как продлить жизнь — вопрос извечный, интересующий многих. Не раз ученые проводили исследования, подтверждающие взаимосвязь между продолжительностью жизни человека и тем, что он ежедневно потребляет в пищу. Это касается еды и напитков, влияющих на способность снижать риск хронических осложнений и заболеваний сердца и ЖКТ. Одной из важных мер, которые может предпринять человек, чтобы поддерживать себя в здоровой форме – следить за своим весом и рационом. Правильное питание и потребление орехов уменьшает воспаления в организме, об этом сообщили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения.
Крепкий, как орешек
Согласно результатам исследования, ежедневное потребление орехов может продлить жизнь человека.
В эксперименте приняли участие две группы людей, участники одной из которых ели орехи каждый день на протяжении всего исследования, а остальные – избегали их в пище.
Ученым удалось обнаружить, что люди из первой группы имеют на 20 процентов меньше шансов умереть от сердечных, онкологических и респираторных заболеваний, в сравнении с теми, кто отказывался от орехов наотрез. «Мы обнаружили, что люди, которые ели орехи каждый день, жили дольше и здоровее, чем люди, которые не ели орехи вообще», – отметил соавтор исследования доктор Фрэнк Ху, профессор питания и эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения.
В чем заключается польза?
Ученые обратили внимание на состав орехов. Эти продукты богаты клетчаткой, жирами, витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые обеспечивают организм кардиопротекторными, антицерогенными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Еще один нюанс
Орехи помогают человеку еще и в похудении, отметили исследователи. В ходе научного эксперимента ученым удалось выяснить, что люди из первой группы с меньшей вероятностью набирали вес. Благодаря своим уникальным питательным свойствам орехи способны насытить человека и уменьшить в нем чувство голода. Можно считать, что это дополнительный бонус для тех, кто любит эти вкусные продукты.
Орехи сделают вас здоровым
Результаты исследования показали, что регулярное употребление орехов в качестве перекуса:
улучшает здоровье слизистой оболочки артерий;
снижает воспаления, связанные с сердечными заболеваниями;
снижает риск развития тромбов;
снижает уровень холестерина, накапливающий «бляшки» в артериях;
полезные свойства орехов и их компонентов способствуют противоопухолевой активности;
регулярное потребление орехов связано с более низкой заболеваемостью ожирением.
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