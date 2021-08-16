Учеными определен бесплатный способ продления жизни

Исследователи констатируют, что увеличивать продолжительность жизни может «простая и бесплатная ежедневная привычка».Вопрос о том, почему одни люди живут значительно дольше других, продолжает волновать науку. Ученые определили, что с более долгой продолжительностью жизни связана одна привычка повседневного образа жизни. Как пишет об их исследовании журнал Frontiers in Aging Neuroscience, фактически работа специалистов «предлагает бесплатный способ добиться долголетия».Итак, что ученые считают столь важным продления жизни – это регулярный режим сна.В своем исследовании они анализировали режим сна в соотношении с биохимическим профилем пожилых и молодых людей. Был проведен ряд тестов, включая полисомнографию, комплексный тест, используемый для диагностики нарушений сна, а также проверку состава крови на содержание холестерина.В результате учеными было определено, что люди, составлявшие самую зрелую когорту испытуемых (старше 85 лет), очень аккуратно придерживались строго регулярного режима сна и бодрствования – иначе говоря, они укладывались спать и просыпались в одно время практически каждый день.Также у них были зафиксированы более высокий уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и более низкий уровень жировых компонентов триглицеридов в крови. Специалисты поясняют, что холестерин ЛПВП способствует удалению излишков «плохого» холестерина ЛПНП, тем самым снижая риск сердечных заболеваний. Что касается триглицеридов, то данный тип жира в большом количестве увеличивает риск атеросклероза и сердечных заболеваний.Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что регулярный сон может снизить риск сердечных заболеваний – главного убийцы во всем мире. Ученые считают данную привычку крайне важной для поддержания здорового липидного профиля и продления жизни. Специалисты напоминают, что большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь. Следует установить регулярный график отхода ко сну, а также стараться каждый день просыпаться в одно и то же время, подчеркивают эксперты.