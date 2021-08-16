Диетолог назвала максимально допустимые порции сладкого, фаст-фуда и алкоголя

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Важно соблюдать норму, чтобы оставаться здоровым.Диетолог рассказала, что количество лакомств, содержащих сахар и жир, следует ограничить в рационе, чтобы избежать различных заболеваний.Неправильное отношение к еде заключается в ее делении на «здоровую» и «вредную». Именно это заблуждение приводит к нездоровому отношению к диетам и питанию в целом. Однако именно высококалорийная пища зачастую и становится источником многих заболеваний… Нужно ли питаться исключительно правильной пищей, чтобы оставаться здоровым, или можно баловать себя любимыми продуктами? На этот вопрос ответила британский диетолог Кейт Ллеуэлин-Уотерс.Сладости и обработанные закуски: 1 раз в неделюЭксперт рекомендовала потреблять сладости, фастфуд и алкоголь один раз в неделю. Такой подход к пище можно назвать умеренным, ведь он не ограничивает человека в выборе пищи, а только помогает контролировать потребление высококалорийных продуктов.Правильная недельная порция шоколада должна содержать 22,5 г сахара на 100 г. Что касается купленной в магазине еды и хорошо обработанных закусок, то лучше остановить свой выбор на домашней выпечке. Так вы точно не ошибетесь с составом продукта, ведь проконтролируете количество сахара, не допуская добавления дополнительных химических добавок.Проблема питания ультра-обработанными закусками заключается в том, что оно составляет примерно 20–30 процентов от нашего общего рациона, а это довольно большая часть. Потребление высококалорийной пищи влияет не только на наш вес, но и на здоровье в целом, ведь продукты с высокой степенью переработки оказывают неблагоприятное воздействие на мозг и сердце.Пицца: 1 раз в неделюЕсли вы любитель пиццы и другой еды на вынос, следует подумать о том, что принесет вашему организму большую пользу. Диетолог отметила, что, выбирая между пиццей и едой из McDonald’s, она бы остановила свой выбор на первом варианте. Дело в том, что пицца богата питательными веществами, в то время как еда из фастфуда содержит множество химических добавок. Однако в независимости от того, что вы едите, вы должны помнить о размере порции, ведь она имеет решающее значение.«Если размер порции слишком велик, это может быть вдвое больше калорий или даже больше, чем в блюдах не очень высокой пищевой ценности. Итак, следите за размерами порций, если вы хотите похудеть», — добавила эксперт в области питания.Порция алкоголя: 1-2 стаканаСогласно рекомендациям диетолога, правильная порция алкоголя – 1–2 стакана несколько раз в неделю. Однако Кейт Ллеуэлин-Уотерс предупредила, что чрезмерное потребление горячительных напитков может привести к пьянству.