Врачи объяснили, в каких случаях может вредить гречка

Гречка обладает не только сугубо полезными свойствами, но и способна вредить организму, если употребляется в пищу слишком часто или в большом количестве.Как объясняют специалисты, гречкой не следует злоупотреблять женщинам после 40 лет. В этом возрасте их организм испытывает особую потребность в кальции, но именно этот минерал может недостаточно полноценно усваиваться из-за частого поедания гречки. Специалисты предупреждают, что плохое усвоение и недостаток микроэлементов влияют на подверженность остеопорозу и болезням зубов из-за ослабления и повреждения их эмали.Также гречка может навредить в случае имеющихся проблем с пищеварительным трактом: по словам врачей, она«может вызывать спазмы желудка и другие дискомфортные явления».Назвали врачи и другие состояния, при которых употребление гречки следует минимизировать и строго контролировать.Аллергия.Гипертония.Беременность.Почечная недостаточность.Язва желудка.Тех, кто стремится похудеть, медики предупреждают: с этой целью нельзя только лишь «сидеть на гречке», подобная «диета» способна нанести серьезный удар по здоровью.