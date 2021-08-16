Врачи объяснили, в каких случаях может вредить гречка
Как объясняют специалисты, гречкой не следует злоупотреблять женщинам после 40 лет. В этом возрасте их организм испытывает особую потребность в кальции, но именно этот минерал может недостаточно полноценно усваиваться из-за частого поедания гречки. Специалисты предупреждают, что плохое усвоение и недостаток микроэлементов влияют на подверженность остеопорозу и болезням зубов из-за ослабления и повреждения их эмали.
Также гречка может навредить в случае имеющихся проблем с пищеварительным трактом: по словам врачей, она
«может вызывать спазмы желудка и другие дискомфортные явления».
Назвали врачи и другие состояния, при которых употребление гречки следует минимизировать и строго контролировать.
Аллергия.
Гипертония.
Беременность.
Почечная недостаточность.
Язва желудка.
Тех, кто стремится похудеть, медики предупреждают: с этой целью нельзя только лишь «сидеть на гречке», подобная «диета» способна нанести серьезный удар по здоровью.
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