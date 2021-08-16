Неприятный запах изо рта назвали симптомом опасных болезней

Если плохой запах изо рта — хронический, стоит пройти обследование.Терапевт Арина Жегалина рассказала, что галитоз — неприятный запах изо рта — может быть сигналом ряда заболеваний.По словам специалиста, с этим недугом сталкивается около 70 процентов людей.— В 90 процентах случаев это бывает при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, когда создаются определенные условия для того, чтобы микрофлора ротовой полости изменилась. Это запущенный кариес, это выраженный пародонтоз, кровоточивость зубов, — отметила Арина Жегалина.Также же неприятный запах изо рта может быть последствием таких заболеваний, как воспаление небных миндалин и синусит.— Этот симптом может сопровождать заболевания кишечного тракта, причем очень большой спектр: заболевания и желудка, и кишечника и даже печени, — уточнила врач.Для борьбы с галитозом Арина Жегалина советует следить за гигиеной полости рта и обратиться за помощью к стоматологу. Если его услуги окажутся невостребованными, следует посетить лор-врача, терапевта или гастроэнтеролога.Запах вашего тела и неприятное дыхание изо рта часто указывают на различные заболевания, особенно если эти симптомы сохраняются в течение длительного времени.Вы можете избавиться от неприятного запаха изо рта с помощью домашних средств, таких как ежедневная гигиена полости рта, бывает полезно изменить рацион питания.Тем не менее, исследование первопричин должно быть главным приоритетом.Продукты питания, которые считаются полезными, могут быть вредны, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.Врач привела в пример аллергию на молоко. Существует такая болезнь как непереносимость лактозы. Она бывает как наследственной, так и сформировавшейся.Полезными продуктом является йогурт, который улучшает пищеварение. Содержащаяся в нем лактоза переработана, поэтому он хорошо усваивается. Однако, часто в их составе есть консерванты и красители, а лактобактерии мертвы. Поэтому такой йогурт не несет пользы.Мясо, как напомнила Елена Соломатина, содержит витамин B12 — он нужен для кроветворения и нормальной работы нервной системы. Железо необходимо для нормального обмена веществ и дыхания тканей. Однако, частое употребления мяса увеличивает риск возникновения рака кишечника из-за того, что оно долго и не до конца переваривается, а токсины вредят кишечнику.