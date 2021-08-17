Как снизить уровень холестерина: семь простых способов

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Здоровый образ жизни — лучшее решение.Повышенный уровень холестерина — причина образования бляшек в сосудах, повышающих риски инсульта и инфаркта. К счастью, есть простые способы добиться снижения холестерина.Есть овсянку. В идеале нужно есть кашу из цельного овса, а если его нет – из грубых хлопьев, но только не из пакетика быстрого приготовления. Клетчатка овса эффективно помогает понизить уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности), опасного своим налипанием на стенки сосудов.Употреблять орехи. Не обязательно грецкие. Любые. Все виды орехов обеспечивают организм тем типом жирных кислот, которые защищают кровеносные сосуды от холестериновых бляшек. Для этого рекомендуется ежедневно съедать около 45-50 граммов орехов.Ходить пешком. На ходьбу нужно тратить ежедневно не менее 30 минут — это повышает способность организма очищать кровь от жира после еды. Врачи даже отмечают, что такую норму достаточно соблюдать только пять дней в неделю. Чем больше человек двигается, тем лучше проводимость его сосудов и состояние сосудистых тканей, это главный принцип.Меньше есть вне дома. Готовые блюда в большинстве случаев полны насыщенных жиров, калорий и натрия. Нередко в целях экономии еда жарится в одном и тот же масле несколько раз, в супы для густоты добавляется мука, овощные блюда готовятся из испорченных плодов. Многие наблюдения подтверждают: еда, которая готовится человеком дома, намного полезнее в плане поддержания стройности и здоровья.Пить воду. Чтобы очищать организм от плохого холестерина, важно пить достаточное количество воды. Такая привычка на 50% снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Нормально спать. У людей, которые недосыпают или, наоборот, спят слишком много, уровень холестерина меняется в худшую сторону. Это связано с тем, что метаболические процессы, влияющие на содержание холестерина, происходят ночью.Отказаться от кофе. Проводившееся в США исследование показало, что у людей, которые пили по две чашки кофе в день или больше, уровень холестерина был значительно выше по сравнению с теми, кто к кофе был равнодушен.