Названы овощи, которые содержат дневную норму витаминов

Добавьте эти овощи в свой ежедневный рацион.Брокколи по праву завоевала звание суперфуда: этот крестоцветный овощ необычайно богат витаминами А, В6, С и К, калием и клетчаткой. Благодаря своему составу, брокколи помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с ЖКТ, улучшает мозговую деятельность и состояние кожи. Кроме того, капуста содержит минимум калорий, что делает ее идеальным диетическим продуктом.Цветная капустаЭтот крестоцветный овощ непременно должен стать частью вашего рациона. Цветная капуста — отличный источник антиоксидантов, омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов. При этом она низкокалорийная и подходит для приготовления самых разнообразных блюд.СвеклаЕще один невероятно полезный корнеплод — свекла. Она богата витаминами группы В, витаминами А, С, РР, калием, фосфором и незаменимыми аминокислотами. Активные вещества, содержащиеся в этом ярком овоще, предотвращают появление сосудистых спазмов, чистят сосуды и снижают артериальное давление.СпаржаСпаржа замечательна по всем параметрам: она вкусная, полезная и из нее можно приготовить десятки разнообразных блюд. Этот овощ — кладезь витаминов А, С, К, витаминов группы В и клетчатки, а калорий практически не содержит.МорковьЭтот яркий овощ — настоящий кладезь антиоксиданта — бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Регулярное употребление моркови в пищу благоприятно скажется на здоровье глаз, состоянии кожи и поможет замедлить старение.