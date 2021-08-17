13 способов сделать каждый свой день лучше
1.ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
В идеале стоит упражняться 5-6 раз в неделю, из которых 2-4 должны состоять из кардиотренировок. Да, это много, и может показаться, что вам не потянуть, но результат того стоит. Вы будете не только лучше чувствовать себя в моменте, но и надолго останетесь подтянутыми и активными. Это планка, к которой стоит стремиться, но начать можно хотя бы с получасовой физической нагрузки каждый день.
2.ПЕЙТЕ ЧИСТУЮ ВОДУ
Большинство экспертов сходятся во мнении, что 1,5 литра в день — абсолютный минимум, но лучше пить три литра, добавляя еще по одному на каждый час занятий спортом.
3.МЕДИТИРУЙТЕ
10-минутной практики молчания, покоя и погружения в себя более чем достаточно, чтобы кардинально изменить жизнь.
4.ПЛАНИРУЙТЕ ДЕНЬ
Включайте в свое расписание не только рабочие дела, но и все то, чем хотели бы заняться. Это лучший способ начать правильно распоряжаться своим временем.
5.АНАЛИЗИРУЙТЕ
Каждый вечер оценивайте то, как прошел день. Что удалось, а что можно улучшить, чтобы завтрашний день был более продуктивным и принес больше удовольствия? Из маленьких корректив и улучшений и формируются глобальные перемены.
6.ЧИТАЙТЕ
Неважно, 10 или 100 страниц, главное — регулярно. Начните с 15 минут и постепенно доведите свою дневную норму хотя бы до часа.
7.ЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОЙ ГИГИЕНЕ И ПОРЯДКЕ ВОКРУГ
Первое полезно для вашего физического состояние, второе — для психического благополучия.
8.МЕЧТАЙТЕ О БОЛЬШЕМ
Свои мечты можно выписывать в блокнот или визуализировать, создав, например, «карту желаний». Собирайте иллюстрации или понравившиеся цитаты — все то, что будет напоминать вам о ваших желаниях и мотивировать вас каждый день.
9.ВОПЛОЩАЙТЕ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬ
Старайтесь каждый день выделять время на работу, которая приведет вас к цели и поможет стать тем, кем вы хотите быть. Как минимум, час в день. Это ваша жизнь, и глупо полагаться на волю случая, надеясь, что все волшебным образом сложится так, как хочется.
10.ПЕРЕПИШИТЕ НАРРАТИВ
Будде приписывают слова, что «мы то, что мы думаем; то, кто мы, возникает с нашими мыслями; своими мыслями мы создаем мир». И действительно, своими мыслями мы во многом формируем реальность. Если мы высокого мнения о себе и ценим свою жизнь, это отражается на том, как проходит каждый наш день, и наоборот.
Так что ежедневно уделяйте хотя бы немного времени тому, чтобы записать все, что думаете о своей жизни, и обязательно — что хотели бы думать (а если забываете, можно ставить себе напоминания). Все это поможет вам превратить вашего величайшего врага — разум — в вернейшего союзника.
11.УЧИТЕСЬ ВЕРИТЬ
За каждым выдающимся успехом лежит вера человека в то, что у него все получится. В большинстве случаев вера требует практики и доказательств. Так что каждый день выписывайте хотя бы один факт вашей биографии, который поможет поверить в то, что в конце концов у вас все будет. В прошлом у вас наверняка были успехи — как можно чаще напоминайте себе о них!
12.БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ
В повседневной суете, делах и заботах мы забываем о том, как прекрасна и удивительна жизнь. Регулярно напоминайте себе о том, за что любите и цените ее.
13.СМЕЙТЕСЬ
Жизнь не только удивительна, но и, увы, слишком коротка, чтобы мы могли позволить себе проводить дни в печали и унынии. Ищите поводы посмеяться — паблики со смешными шутками и забавные видео вам в помощь!
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