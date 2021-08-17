13 способов сделать каждый свой день лучше

Сразу оговоримся: здесь вы не найдете ни одного сенсационного лайфхака или головокружительной идеи, которые помогут вам в одночасье изменить вашу жизнь. Только предельно простые и банальные советы, которые действительно работают. Но это тот самый случай, когда сила — в простоте.1.ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМВ идеале стоит упражняться 5-6 раз в неделю, из которых 2-4 должны состоять из кардиотренировок. Да, это много, и может показаться, что вам не потянуть, но результат того стоит. Вы будете не только лучше чувствовать себя в моменте, но и надолго останетесь подтянутыми и активными. Это планка, к которой стоит стремиться, но начать можно хотя бы с получасовой физической нагрузки каждый день.2.ПЕЙТЕ ЧИСТУЮ ВОДУБольшинство экспертов сходятся во мнении, что 1,5 литра в день — абсолютный минимум, но лучше пить три литра, добавляя еще по одному на каждый час занятий спортом.3.МЕДИТИРУЙТЕ10-минутной практики молчания, покоя и погружения в себя более чем достаточно, чтобы кардинально изменить жизнь.4.ПЛАНИРУЙТЕ ДЕНЬВключайте в свое расписание не только рабочие дела, но и все то, чем хотели бы заняться. Это лучший способ начать правильно распоряжаться своим временем.5.АНАЛИЗИРУЙТЕКаждый вечер оценивайте то, как прошел день. Что удалось, а что можно улучшить, чтобы завтрашний день был более продуктивным и принес больше удовольствия? Из маленьких корректив и улучшений и формируются глобальные перемены.6.ЧИТАЙТЕНеважно, 10 или 100 страниц, главное — регулярно. Начните с 15 минут и постепенно доведите свою дневную норму хотя бы до часа.7.ЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОЙ ГИГИЕНЕ И ПОРЯДКЕ ВОКРУГПервое полезно для вашего физического состояние, второе — для психического благополучия.8.МЕЧТАЙТЕ О БОЛЬШЕМСвои мечты можно выписывать в блокнот или визуализировать, создав, например, «карту желаний». Собирайте иллюстрации или понравившиеся цитаты — все то, что будет напоминать вам о ваших желаниях и мотивировать вас каждый день.9.ВОПЛОЩАЙТЕ МЕЧТЫ В ЖИЗНЬСтарайтесь каждый день выделять время на работу, которая приведет вас к цели и поможет стать тем, кем вы хотите быть. Как минимум, час в день. Это ваша жизнь, и глупо полагаться на волю случая, надеясь, что все волшебным образом сложится так, как хочется.10.ПЕРЕПИШИТЕ НАРРАТИВБудде приписывают слова, что «мы то, что мы думаем; то, кто мы, возникает с нашими мыслями; своими мыслями мы создаем мир». И действительно, своими мыслями мы во многом формируем реальность. Если мы высокого мнения о себе и ценим свою жизнь, это отражается на том, как проходит каждый наш день, и наоборот.Так что ежедневно уделяйте хотя бы немного времени тому, чтобы записать все, что думаете о своей жизни, и обязательно — что хотели бы думать (а если забываете, можно ставить себе напоминания). Все это поможет вам превратить вашего величайшего врага — разум — в вернейшего союзника.11.УЧИТЕСЬ ВЕРИТЬЗа каждым выдающимся успехом лежит вера человека в то, что у него все получится. В большинстве случаев вера требует практики и доказательств. Так что каждый день выписывайте хотя бы один факт вашей биографии, который поможет поверить в то, что в конце концов у вас все будет. В прошлом у вас наверняка были успехи — как можно чаще напоминайте себе о них!12.БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫВ повседневной суете, делах и заботах мы забываем о том, как прекрасна и удивительна жизнь. Регулярно напоминайте себе о том, за что любите и цените ее.13.СМЕЙТЕСЬЖизнь не только удивительна, но и, увы, слишком коротка, чтобы мы могли позволить себе проводить дни в печали и унынии. Ищите поводы посмеяться — паблики со смешными шутками и забавные видео вам в помощь!